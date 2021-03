Fruttagel: al via la nuova edizione del progetto “Dal campo al banco con Ortilio” rivolto a studenti e famiglie

Anche quest’anno Fruttagel torna a rivolgersi alle nuove generazioni e alle loro famiglie con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari corrette e stili di vita responsabili attraverso il progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio”.

Giunta alla settima edizione, l’iniziativa è dedicata a 75 classi delle scuole primarie di Alfonsine, Ravenna, Lugo e Argenta e – per il secondo anno consecutivo – a 20 classi del territorio molisano nei comuni di Larino, Guglionesi, Montorio nei Frentani, Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi, in cui ha sede uno dei due stabilimenti aziendali.

Anche in relazione alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, quest’anno il progetto avrà una spiccata connotazione digitale, che permetterà alle classi di restare in contatto con l’agronomo Ortilio, mascotte dell’iniziativa, e il suo team di collaboratori direttamente on-line, grazie a video tutorial e incontri in rete con esperti del settore, per un confronto costante sui temi della corretta alimentazione e degli stili di vita sani.

L’adesione al progetto educational prevede, inoltre, la partecipazione al concorso “È successo nel mio orto”. Ciascuna classe potrà mettere alla prova la propria creatività scrivendo un racconto che abbia come protagonisti almeno un frutto e una verdura, lasciandosi ispirare dalla loro storia, utilizzi tipici, origini geografiche, caratteristiche agronomiche e proprietà nutritive. Attraverso il concorso, alunni e insegnanti potranno partecipare attivamente all’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura, proclamato dall’Assemblea Generale dell’ONU per il 2021, diventando in prima persona promotori del consumo di frutta e verdura in classe, in famiglia e tra gli amici.

“In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo tutti, e in maniera particolare i nostri ragazzi, Ortilio assume un ruolo ancora più importante – commenta Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente e amministratore delegato Fruttagel. Creare un’opportunità di condivisione rivolta alle comunità di cui siamo parte e favorire tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza alimentare e la diffusione di stili di vita sani e sostenibili, è per noi un impegno centrale. Abbiamo deciso di portare avanti il progetto ridisegnando il percorso didattico on-line per meglio rispondere alle necessità del momento e offrire ai ragazzi una fruizione dei contenuti più ampia. Ortilio è il nostro contributo a una visione di futuro positiva che riconosce ai più giovani la capacità di proiettarci in un domani migliore, fatto di consapevolezza, confronto e rispetto per le persone e l’ambiente”.

L’iniziativa prevede per ciascun insegnante la possibilità di scegliere il percorso didattico da sviluppare on-line con la propria classe e con la partecipazione di un esperto del team di Ortilio, attivando l’intervento selezionato tra i due proposti, all’interno di un’area riservata sul sito educational.fruttagel.it, dove sono inoltre disponibili due video tutorial.

Per partecipare al contest, ciascuna classe dovrà presentare – caricandolo on-line entro le ore 12.00 del 14 maggio 2021 – un elaborato che contenga un testo con protagonisti almeno un frutto e una verdura e una rappresentazione (foto o disegno) dei protagonisti della storia.

Una giuria composta da responsabili di Fruttagel e da esperti nel settore della comunicazione e dell’educazione alimentare e ambientale valuterà gli elaborati in base alla coerenza con il tema (promozione del consumo di frutta e verdura), alla creatività e originalità del racconto e della grafica dei personaggi. Saranno decretate due classi vincitrici sul territorio romagnolo e due classi vincitrici sul territorio molisano, che si aggiudicheranno rispettivamente un buono del valore di 1.000 euro (prime classificate) e di 750 euro (seconde classificate) da destinare all’innovazione tecnologica.

Le proposte didattiche sono curate dalla cooperativa sociale Ecosapiens, realtà specializzata nello sviluppo di attività di educazione ambientale e buone pratiche rivolte in particolare a scuole e famiglie.

Informazioni sul progetto, modulistica, dettagli delle proposte didattiche e materiali a supporto sono disponibili sul sito web educational.fruttagel.it dove i ragazzi e le famiglie troveranno, inoltre, la sezione permanente Un tempo Fruttuoso, uno spazio ricco di idee e consigli per scoprire il buono di frutta e verdura: spunti di educazione alimentare, ricette e attività per divertirsi insieme.

I suggerimenti di Ortilio e gli aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili anche sulla pagina Facebook Fruttagel: www.facebook.com/fruttagel.Fruttagel: al via la nuova edizione del progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio”