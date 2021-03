Federcoop Romagna attiva un nuovo servizio di internazionalizzazione

Parte fra pochi giorni il nuovo servizio di internazionalizzazione che Federcoop Romagna mette a disposizione delle realtà che necessitino di una consulenza specifica in tema di diritto commerciale sovranazionale e contrattualistica estera.

Gli ultimi dati pubblicati dall’Istat rivelano che, nonostante la pandemia, l’export verso le aree extra UE è in leggera crescita e non riguarda più solo le grandi realtà ma anche le PMI.

Federcoop, perseguendo la sua vocazione di assistenza alle realtà produttive della Romagna nel districarsi fra le norme per agevolarne lo sviluppo, ha creato un nuovo servizio in collaborazione con l’avv. Simona Arduini dello Studio Legale Arduini & Partners.

Sempre più spesso, infatti, le PMI richiedono di approfondire le dinamiche del commercio con l’estero e hanno la necessità di ricevere aggiornamenti puntuali sui trattati internazionali, il diritto commerciale sovranazionale, la regolamentazione dei contratti in funzione delle differenti aree geografiche ed essere consigliati da consulenti preparati.

“Ancora una volta – dichiarano Mario Mazzotti e Paolo Lucchi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Federcooop Romagna – abbiamo raccolto una necessità che le imprese cooperative del nostro territorio ci evidenziavano e ci siamo attivati per rispondere con i migliori esperti del settore. Con questo nuovo strumento auspichiamo che le realtà da noi assistite possano rafforzarsi e crescere anche in mercati esteri, che diventeranno sempre più decisivi per affrontare le sfide che il post pandemia e la necessità di innovazione imporranno”.

Federcoop Romagna, struttura di servizi di Legacoop Romagna, con i suoi 100 addetti si occupa di consulenza fiscale, legale, contabile, del lavoro, modelli organizzativi, servizi telematici, servizio paghe e consulenza direzionale e societaria. Ha sedi a Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e il suo giro di affari è di oltre 5 milioni di euro.

Per informazioni: federcoop@federcoopromagna.it , riportando “Servizio internazionalizzazione” nell’oggetto