Porto di Ravenna: alcuni timidi segnali di ripresa a gennaio

Qualche segnale positivo per il Porto di Ravenna dopo mesi bui. Gennaio 2021 ha fatto registrare infatti una movimentazione complessiva pari a 1.915.268 tonnellate, in crescita del 4,1% sul mese di gennaio precedente. Gli sbarchi sono stati di 1.620.808 (+2,6%) tonnellate e gli imbarchi di 294.460 (+12,8%) tonnellate.

Rispetto al mese di gennaio dello scorso anno, il comparto agroalimentare ha registrato un calo dell’8,1%. I materiali da costruzione hanno registrato un lieve aumento dell’1,4%. In calo, invece, le importazioni di materie prime del 3,8%. I prodotti metallurgici risultano in calo del 5,2%. In aumento invece i prodotti petroliferi (+9,4%) e i chimici liquidi (+9,3%).

Per i container si sono registrati 1.869 teus in più (+13,4%).

Per il report completo: http://www.port.ravenna.it/traffico-porto-gennaio-2021/