Ecobonus. Dalla fattura alla cessione del credito. Un caso concreto. Webinar di CnaRavenna

Si terrà quest’oggi, martedì 16 marzo 2021, in modalità videoconferenza, il webinar organizzato da CNA Ravenna con l’obiettivo di supportare le imprese a districarsi tra le complessità e gli adempimenti burocratici in materia di Ecobonus.

“È fondamentale fare chiarezza in particolare sulla parte amministrativa, fiscale ed economica, con attenzione ai tempi necessari per la conclusione dell’intervento, oltre che sul lato operativo e su quello economico-finanziario. Il tema sarà affrontato con un approccio innovativo, analizzando un caso concreto, con l’obiettivo di far cogliere alle imprese tutte le possibili opportunità” spiegano da CNA Ravenna.

L’iniziativa sarà divisa in due parti: la prima parte tratterà le opportunità introdotte dai Bonus Casa per le imprese e per la riqualificazione edilizia del territorio. Sarà introdotta da Walter Alessandrelli, presidente CNA Costruzioni Ravenna, cui seguiranno gli interventi di Massimo Mazzavillani, direttore della CNA Territoriale di Ravenna, e Michele De Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna.

Nella seconda parte sarà analizzato un caso concreto di interventi in Ecobonus. Al termine della presentazione è previsto uno spazio per le domande dei partecipanti. Le conclusioni della seconda parte sono affidate a Roberto Belletti, responsabile CNA Costruzioni e Installazione Impianti Ravenna.

La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria al link https://interventi_in_ecobonus.eventbrite.it

Segreteria organizzativa: Marzia Casali 0544 298511 – mcasali@ra.cna.it