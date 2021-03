Nell’anno del Covid la manifattura ravennate resiste meglio di quella regionale e nazionale: nel 2020 calo della produzione del 3,8%

Camera di Commercio di Ravenna ha reso noto i dati dell’esame congiunturale dell’economia manifatturiera locale nel 4° trimestre 2020, inquadrandoli in un contesto più ampio. Un contesto senza precedenti, di grande incertezza e segnato dagli effetti del lockdown a causa della pandemia da Covid-19, iniziato nel primo trimestre del 2020, con effetti che si sono protratti anche nei mesi a seguire. Infatti, anche in provincia di Ravenna l’andamento tendenziale dell’industria manifatturiera nel secondo trimestre del 2020, ha fatto registrare la caduta dei principali indicatori: il Coronavirus e le misure messe in atto per arginare l’epidemia si sono fatte sentire con dure ripercussioni sull’economia ravennate, nonostante la graduale fine del lockdown dal 3 maggio.

L’INTERO RAPPORTO: 2020_4 Industria Report

Il terzo trimestre 2020, quello estivo, caratterizzato dalla ripresa di quasi tutte le attività, comprese quelle stagionali, ha fatto registrare un’attenuazione della contrazione tendenziale: nel terzo trimestre, come previsto, la riapertura delle attività ha consentito al settore manifatturiero provinciale una minore discesa dei principali indicatori, pur rimanendo in area negativa. Il quarto trimestre, l’ultimo dell’anno 2020, il periodo in cui l’economia è tornata a chiudersi dopo la tregua estiva, riduce ulteriormente le perdite e mette a segno anche qualche dato in campo positivo, nonostante l’acuirsi della situazione pandemica, delle ulteriori restrizioni regionali e dei contraccolpi del secondo lockdown, anche “intermittente”, durante le feste natalizie sull’intero territorio nazionale.

I risultati della rilevazione sulla congiuntura dell’industria manifatturiera, condotta trimestralmente dal sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, su un campione statistico rappresentativo dell’universo delle imprese provinciali del settore e fino a 500 addetti, mettono infatti in evidenza che nel trimestre di chiusura del 2020, non tutti i principali indicatori dell’industria in senso stretto della provincia di Ravenna hanno evidenziato segno meno, rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente; inoltre, sempre in relazione alla dinamica tendenziale, per gli indicatori dell’industria manifatturiera che hanno fatto registrare un trend negativo, la flessione è comunque risultata inferiore per intensità a quanto rilevato nel precedente trimestre estivo (ed anche ai risultati degli altri due trimestri dell’anno).

Nel quarto trimestre del 2020 quindi, gli effetti della pandemia e delle misure di protezione adottate si sono nuovamente ripercossi sull’attività, ma in misura più contenuta che nei trimestri precedenti. Tuttavia, senza adeguati ristori e senza una nuova e immediata risposta alle drammatiche gravi difficoltà economiche di migliaia di imprese per sostenere l’apparato produttivo, commerciale e di servizio, nazionale e locale, vista l’eccezionalità e la drammaticità della emergenza, quanto potrà continuare la resilienza delle nostre imprese?

Nel dettaglio dell’analisi tendenziale del sistema manifatturiero, nel trimestre ottobre-dicembre 2020, il volume della produzione industriale provinciale mostra un calo che si è fermato a -1,4%, in termini di variazione percentuale, dopo la flessione pari a -4,1% registrata nel terzo trimestre dell’anno (quasi -8% nel secondo e -2,3% nel primo). Come ci si attendeva, nel periodo in cui l’economia è tornata a chiudersi dopo la tregua estiva, i contraccolpi della pandemia e delle misure di protezione adottate, si sono trasformate in un’altra flessione della produzione; tuttavia, l’accesso ai mercati esteri, l’aumento degli ordini che ha aperto uno spiraglio in prospettiva ed il proseguimento di parte delle attività economiche, ha permesso di contenere la tendenza negativa del quarto trimestre dell’anno, nonostante le aspettative fossero più pessimistiche.

A livello regionale, la produzione del manifatturiero ha fatto registrare mediamente una flessione relativamente più pesante, pari a -5%; all’interno della regione Emilia-Romagna, tutti gli andamenti provinciali della produzione manifatturiera hanno evidenziato segni negativi, anche se con diverse intensità; Ravenna mostra la flessione più contenuta. Permangono inoltre ancora profonde differenze: per l’artigianato ravennate dell’industria in senso stretto, il calo produttivo rimane molto più marcato ed arriva a -10,1%, nel confronto con il quarto trimestre del 2019. Il settore è stato particolarmente segnato dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento del virus (anche se in lieve attenuazione rispetto ai risultati del trimestre precedente, quando la produzione manifatturiera artigiana della nostra provincia aveva fatto registrare un -12,1%).

In provincia di Ravenna, alla dinamica tendenziale negativa della produzione del complesso dell’industria manifatturiera, si è accompagnata anche quella del valore delle vendite: il fatturato totale si è ridotto del -0,8%, rispetto allo stesso periodo del 2019, ma con un alleggerimento decisamente più marcato nei confronti della tendenza al ribasso dei trimestri precedenti. Inoltre, il fatturato complessivo riduce le perdite più che la produzione, grazie alla componente estera che vira invece in positivo (+1,8%). In questa fase critica, il mercato estero aiuta a sostenere le vendite.

Sul versante della domanda, elemento degno di particolare attenzione è costituito dai dati relativi agli ordini: anche questo indicatore entra in campo positivo (+2,6% per il portafoglio d’ordini complessivo), grazie in particolare, alla maggiore solidità del processo di acquisizione degli ordini pervenuti dall’estero che ha condotto ad un’inversione della tendenza e permesso di chiudere l’anno con un risultato tendenziale trimestrale positivo, dopo avere subito flessioni nei trimestri precedenti (+5,2% l’incremento delle commesse dall’estero nel quarto trimestre del 2020, rispetto all’analogo trimestre del 2019). Numeri che sottolineano, ancora una volta, come la presenza sui mercati esteri abbia aiutato a sostenere la nostra industria.

Il grado di utilizzo degli impianti conferma il proseguo dell’attività nell’industria manifatturiera ravennate, superando il 77% (77,2%), un dato superiore rispetto al 76% riferito allo stesso trimestre dell’anno precedente, ma ancora al di sotto del livello dell’81% della fine del 2018. A fine dicembre, il periodo di produzione assicurata è risultato pari a 10,6 settimane, in leggero aumento rispetto al dato di un anno prima (a fine dicembre del 2019 era pari a 10,4 settimane).

Nonostante il drammatico quadro pandemico ed economico che ha contraddistinto la fine dell’anno, i risultati dell’indagine portano a sottolineare come il tessuto imprenditoriale manifatturiero ravennate abbia dimostrato un buon grado di resilienza, contendendo i danni, laddove possibile e non per tutti i comparti, grazie in particolare al mercato estero, sebbene le previsioni del periodo fossero molto più pessimistiche, a fronte del crollo della domanda e dei cambiamenti nei processi di acquisto e di consumo.

Tuttavia, continua il rapido diffondersi della seconda ondata e proseguono le misure di contenimento, in attesa dello sviluppo della campagna di vaccinazione, rallentata da vari ostacoli ed impedimenti. Pertanto, permane l’incertezza sui tempi di recupero dei livelli produttivi e la preoccupazione sulla tenuta di alcuni settori.

La media annua degli indicatori dell’industria manifatturiera provinciale è ovviamente più significativa. Nel complesso, il 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione a livello mondiale della pandemia da Covid 19 e dei suoi effetti economici negativi, che hanno toccato la massima intensità nel corso del secondo trimestre dell’anno, quando l’industria provinciale ha sperimentato una fra le più rapide cadute della produzione rilevata in un trimestre dall’inizio della rilevazione congiunturale. Grazie a un’indubbia capacità di ripresa e ad un pronto rimbalzo dell’attività, l’anno si è chiuso con una recessione decisamente meno grave di quella subita nel 2009, quando il crollo della produzione fu del -11,1%.

Nel 2020 il calo della produzione per l’industria manifatturiera della provincia di Ravenna si è arrestato al -3,8% rispetto all’anno precedente, dopo il modesto incremento produttivo del +0,4% del 2019 che però proseguiva, seppure in rallentamento, la crescita iniziata a partire dal 2015. Per la regione Emilia-Romagna, complessivamente il 2020 si chiude con una riduzione dei livelli produttivi del -10,4%, con una flessione meno grave di quella subita nel 2009, quando la caduta produttiva fu del -14,1%.

Complessivamente la perdita del fatturato nel 2020 è stata del -4,6%; negativa anche la performance del fatturato estero, che ha segnalato un -1,9%. Il calo della domanda è evidente nel 2020, con un andamento medio annuo negativo degli ordini, sia complessivi (-4,2%) che provenienti dall’estero (-2,3%).

Per l’artigianato manifatturiero della provincia di Ravenna, il 2020 nel complesso è stato più duro: il calo della produzione è stato pari a -13,3%, a cui ha fatto seguito quello del fatturato complessivo, pari a -13,7%.

IN ITALIA

L’indagine congiunturale di Istat a livello nazionale, fotografa il “peso” della frenata indotta dall’allarme sanitario; la caduta della produzione industriale italiana è a doppia cifra: il 2020 si chiude con una diminuzione rispetto all’anno precedente del -11,4%, il secondo peggior risultato dall’inizio della serie storica (che parte dal 1990), dopo la caduta registrata nel 2009. La flessione è estesa a tutti i principali raggruppamenti di industrie e, nel caso dei beni di consumo, è la più ampia mai registrata. Il progressivo recupero, dopo il crollo di marzo ed aprile, ha subito una battuta d’arresto nei mesi recenti, impedendo il ritorno ai livelli produttivi precedenti l’emergenza sanitaria. Il fatturato dell’industria nazionale, nel 2020 registra un calo del -11,5%, rispetto al 2019, ed anche per questa variabile, è il peggior risultato dal 2009. Pur segnando diminuzioni pressoché analoghe sul mercato interno (-11,5%) e su quello estero (-11,8%), nella seconda metà dell’anno il primo presenta un recupero più veloce.

IL 2021

L’impatto dell’emergenza Coronavirus continuerà ad essere forte ed influirà su tutte le economie; il 2021 si apre con una situazione caratterizzata da molteplici incognite che non permettono di avere prospettive certe. Il percorso è ancora in salita e ci vede impegnati nel dover superare crisi sanitaria, economica e sociale. Le prospettive per il futuro dipendono dagli scenari che si concretizzeranno: le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale (gennaio 2021), riviste nel World Economic Outlook, ridimensionano la contrazione dell’economia globale ed alzano le stime sull’economia mondiale sia per il 2020 che per il 2021; la correzione al rialzo, riflette gli effetti positivi dell’inizio delle campagne vaccinali e delle misure di sostegno varate da numerosi stati. A ciò, si contrappongono però le incognite delle nuove ondate di infezione, delle possibili varianti del virus ed anche degli eventuali fattori critici che possono ostacolare l’andamento delle vaccinazioni.

Secondo il FMI, per l’economia globale, nel 2020, si ridimensiona la contrazione del PIL, che dovrebbe subire un calo del -3,5% e tornerà a crescere in maniera più robusta nel 2021 con un +5,5%, per poi assestarsi al +4,2% nel 2022. L’aggancio alla ripresa, avverte però il FMI, sarà parziale e con l’attività economia che resta ben al di sotto dei livelli pre-pandemia: per tornare ai livelli pre-covid ci vorrà più tempo e i rischi per esiti ancora più gravi, tuttavia, non possono essere esclusi; la pandemia rimane elemento di criticità assoluta ad ogni livello ed il FMI ribadisce che la crisi in atto è la peggiore dalla “Grande Depressione” (escludendo il crollo causato dalla II guerra mondiale), tale da lasciare profonde cicatrici nel medio termine, soprattutto dal punto di vista occupazionale.

Per l’Area-Euro, il FMI prevede una chiusura del 2020 meno peggiore del previsto, con un calo del PIL del -7,2%; tuttavia, quest’anno la ripresa si fermerà al +4,2% , per poi assestarsi al +3,6 nel 2022. Per l’Italia, la contrazione del PIL nel 2020 potrebbe essere pari a -9,2%; seguirà però per il 2021 un rimbalzo relativamente modesto pari a +3% e saremo gli ultimi fra i Paesi G7. Un dato inferiore alle ultime proiezioni di gennaio della Banca d’Italia (+3,5%) e pari alla metà delle previsioni del Governo (+6%). Per arrivare ad un +3,6% nel 2022.

Al di là delle cifre, che sono cambiate spesso e ancora cambieranno, restano linee di tendenza che vedono l’Europa e soprattutto l’Italia in difficoltà rispetto ai principali competitors globali. Al nostro Paese serviranno almeno cinque anni per tornare ai livelli di attività pre-Covid: la pandemia lascierà cicatrici profonde sull’economia globale, sui conti pubblici e sull’occupazione, che subirà un impatto addirittura catastrofico, anche se oggi è veramente difficile poter fare delle previsioni, visto che le ipotesi su cui si fondano gli scenari sono in continuo mutamento e già oggi siamo alle prese con il riacutizzarsi dell’emergenza e con le gravi conseguenze che ne deriveranno, sia in ambito sociale che economico, fino a quando non si concluderà la campagna dei vaccini per l’effetto “gregge”.

Secondo la stima elaborata a gennaio da Prometeia in “Scenari per le economie locali”, il 2020 si dovrebbe chiudere con una caduta del valore aggiunto complessivo, cioè della ricchezza prodotta in provincia di Ravenna, sotto alle due cifre (-8,2%): una discesa leggermente inferiore a quella prevista per l’Emilia-Romagna (-9,2%) ed a quella media nazionale (-9,1%). L’attesa per il 2021 sarà per una ripresa per l’economia ravennate che sarà però solo parziale (+5,4%), contenuta a causa della persistente diffusione della pandemia nella prima parte dell’anno, e non sarà sufficiente a recuperare le perdite subite.

Nella nostra provincia, nel 2020 è stata l’industria ad accusare il colpo più duro a livello di caduta del valore aggiunto settoriale (-10,8%), rispetto ad edilizia (-0,5%) e servizi (-8,1%); nel 2021, l’avvio della ripresa, ridotta in tutti i settori, condurrà a una crescita del valore aggiunto prodotto dall’industria in senso stretto provinciale del +9,2%.