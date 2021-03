Il Recovery Plan mette a budget 2 milioni per la ceramica. Massimo Isola: “Grande opportunità per Faenza”

Il sindaco di Faenza e presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica ha presentato ad una delegazione di 20 senatori e deputati del parlamento italiano la storia e i progetti dell’AICC: “È stata un’occasione per confrontarsi su quello che abbiamo fatto in questi anni ma soprattutto per condividere con i parlamentari presenti le strategie principali da attuare in futuro”.⁣⁣

Ad oggi l’AICC vanta la partecipazione di 45 città, dislocate per tutta la penisola, dalla Sicilia alla Lombardia. “L’associazione rappresenta l’Italia delle ceramiche ricca di produzione artigianale, scuole d’arte e musei, dove l’artigiano è artista e designer – ha aggiunto Isola -.⁣⁣ La nascita dell’intergruppo parlamentare dedicato alla ceramica e lo stanziamento di 2 milioni di euro, grazie al RecoveryPlan, rappresentano per noi una grande opportunità e la concreta occasione per promuovere e rilanciare l’artigianato artistico ceramico, un settore identitario fondamentale per la nostra città”.