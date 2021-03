Ravenna. Matrimonio.com: Wedding Award 2021 per la Fotografia a Vincenzo Pioggia, Marco Baldini e Dimedia

Il fotografo Vincenzo Pioggia, Marco Baldini Fotografo e Studio Dimedia professionisti del settore nuziale di Ravenna, si sono aggiudicati il premio Wedding Award 2021 per la categoria “Fotografia”. A comunicare la notizia è il sito Matrimonio.com, leader globale nel settore nuziale, che ha appena celebrato una nuova edizione dei suoi rinomati Wedding Awards e annunciato i nomi dei professionisti e delle aziende che nel 2021 hanno vinto il premio nelle varie categorie.

Per Pioggia, il premio Wedding Award 2021, è un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro. Pioggia ha ottenuto un totale di 70 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno usufruito del suo servizio per il proprio matrimonio è stato di 4.9 su 5.0.

Il team Dimedia Studio ha ottenuto 124 recensioni, con media 4.9. “In oltre 14 anni di lavoro nel settore dei reportage matrimoniali, ha conseguito numerosi riconoscimenti italiani ed esteri quali ANFM e WPJA e, inoltre, ha anche viaggiato tantissimo tra Italia, Europa e America”.

Marco Baldini, con 44 recensioni con media 4.9, è un giovane fotografo dalla lunga e consolidata esperienza “predilige il reportage ed è in grado di mescolare idee originali a tecniche all’avanguardia, che sanno produrre un risultato finale di altissimo livello” .

In provincia di Ravenna sono state 19 le aziende vincitrici fra tutte le varie categorie https://www.matrimonio.com/wedding-awards/ravenna

Sottolineano da matrimoni.com: “Nonostante siano passati otto anni da quando il principale portale di matrimoni del Paese ha iniziato ad assegnare questi premi, quest’anno ci troviamo di fronte a un’edizione molto speciale a causa delle circostanze eccezionali in cui la pandemia ha posto l’intero settore delle nozze. Per questo motivo, oltre all’obiettivo di ogni anno di riconoscere l’eccellenza nel servizio offerto dalle aziende del settore nuziale del nostro Paese , si è aggiunto anche quello di evidenziare il lavoro dei professionisti che hanno saputo gestire la riorganizzazione dei matrimoni insieme alle coppie in modo efficiente, così come il lavoro dei pochi fortunati che hanno potuto realizzare la celebrazione delle “nozze Covid”, sotto misure speciali che le hanno rese particolarmente laboriose” .

I premi Wedding Awards vengono assegnati alle aziende di queste 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

L’elenco completo dei vincitori può essere consultato qui: http://www.matrimonio.com/wedding-awards