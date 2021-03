Anche nel 2021 l’azienda di Russi Eventi Catering è stata tra le più apprezzate ai Wedding Awards

Sesto riconoscimento di eccellenza consecutivo all’azienda di Russi Eventi Catering, assegnato dal sito leader del settore www.matrimonio.com.

Una delle aziende più richieste e con le migliori valutazioni sul portale dedicato ai servizi nuziali tra più di 62.000 imprese, Eventi Catering, fondata a Russi nel 1993 da Michele Urbini e Pier Luisa Minguzzi Urbini, oltre alle tante coppie che l’hanno votata, ha voluto ringraziare pubblicamente tutto lo staff che ha reso di nuovo possibile questo importante traguardo, ovvero: Carlotta Violani, Claudio Balelli, Susi Gambassi, Luca Motta, Luca Po’, Roberto Leoni, Giovanni Tebaldi, Francesca Zama e, last but not least, lo Chef Sabatino Restuccia.