Cervia. Eletto il consiglio comunale di Confartigianato

Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea dei Delegati del Comune di Cervia per l’elezione del Consiglio Comunale di Confartigianato. L’incontro, tenutosi in modalità di videoconferenza e che rientra fra i lavori previsti per il XVII Congresso Provinciale di Confartigianato, ha determinato, previa votazione dei Delegati, la nomina dei seguenti consiglieri: Benini Christian, Bucci Marco, Covezzi Marco, De Cesari Pier Paolo, Magnani Massimo, Nanni Claudio e Pagliacci Marilena.

Successivamente, nella stessa serata, il nuovo Consiglio Comunale di Confartigianato Cervia, con voto unanime ha nominato Presidente il Signor Claudio Nanni e Vice Presidente il Signor Marco Covezzi. Il Presidente Claudio Nanni ed il Segretario Comunale di Confartigianato di Cervia Stefano Venturi hanno rivolto un particolare ringraziamento al Presidente uscente Pier Paolo De Cesari, che per due mandati è stato alla guida dell’organizzazione cervese: per aver condotto con diligenza e passione il ruolo di Presidente per un lungo periodo nel quale sono intervenuti importanti cambiamenti e per la dedizione ed il supporto alle imprese in un difficilissimo ultimo anno caratterizzato da una crisi pandemica devastante, e per aver guidato l’associazione con serietà, determinazione e impegno.

Claudio Nanni nel ringraziare i Consiglieri per la fiducia dimostratagli, ha ribadito la volontà di operare in concertazione con i colleghi per lo sviluppo e la tutela dell’artigianato cervese, intervenendo attivamente, assieme alla Pubblica Amministrazione e alle altre forze economiche, sui temi che interessano le problematiche sociali ed economiche del territorio e per concertare tutti gli strumenti ed azioni possibili utili a supportare le imprese per superare la crisi.