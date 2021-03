Caviro ed Hera. Appuntamento di museOpen dedicato all’economia circolare

Sabato 20 marzo dalle 18 su Facebook il nuovo appuntamento di museOpen è dedicato all’economia circolare, per scoprire come e perché questo paradigma debba essere applicato non solo dai singoli cittadini, ma anche e soprattutto dalle realtà imprenditoriali.

L’esperienza diretta di due grandi aziende del nostro territorio – Gruppo Caviro ed Hera – mostrerà come il green deal sta cambiando il modo di fare business e di confrontarsi con il contesto sociale ed ambientale

Porteremo un esempio concreto, quello delle Oasi delle Cicogne – Centro didattico Carlo Gulmanelli, un’area rinaturalizzata adiacente allo stabilimento di Caviro Extra, che è simbolo del crescente impegno aziendale verso il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Introducono:

– Massimo Isola, sindaco di Faenza

– Lorenza Bolelli, responsabile conoscenza e conservazione beni architettonici e ambientali dell’Emilia Romagna

– Angela Molari e Veronica Bassani, curatrici del progetto museOpen dell’associazione culturale Fatti d’Arte

A seguire:

– Fabio Baldazzi, direttore generale Caviro Extra

– Filippo Brandolini, presidente di Herambiente

– Sergio Montanari, presidente dell’Associazione Amici delle Cicogne

Modera:

– Ruben Impellizzeri, professore di scienze naturali