ACLI Faenza per start up innovative. Iscrizioni al corso “Come realizzare una start up di successo”

Tra le iniziative messe in cantiere dal Forno delle Idee, lo strumento promosso da ACLI Faenza per favorire la nascita di start up innovative, spicca sicuramente il Corso “Come realizzare una start up di successo”.

Il Corso, finanziato dall’Associazione AECA e gestito dal CEFAL Emilia-Romagna, si svolgerà a Faenza martedì 20 aprile 2021 con la durata di 8 ore, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Governo e dal Parlamento per il contenimento della pandemia da COVID 19.

L’obiettivo del Corso, che gode del patrocinio della Diocesi di Faenza-Modigliana, delle ACLI e di MCL, è quello di introdurre e sperimentare le metodologie organizzative per definire il proprio modello di business e raggiungere gli obiettivi della start-up.

L’iniziativa si inquadra nel più ampio programma di attività promosse da numerose Organizzazione del mondo cattolico faentino sul tema del lavoro. Partendo dal presupposto che “non sempre una buona idea si trasforma in un buon business”, il docente, ing. Stefano Vidoni, si comporterà come un Coach Sistemico, ovvero non terrà lezioni frontali tradizionali, ma interagirà con i partecipanti considerandoli come appartenenti ad un gruppo di lavoro vero e proprio (ruoli, obiettivi, risorse, ecc.) .

L’ing. Vidoni, innovation manager, è iscritto nella Lista ufficiale del Ministero dello sviluppo economico e fa parte dell’ENDT Ente nazionale per la trasformazione digitale e l’innovazione.

La partecipazione al corso è gratuita e le iscrizioni dovranno essere fatte entro giovedì 15 aprile 2021 presso CEFAL Emilia-Romagna sede di Faenza tel. 0546 25468 – email segreteriaravenna@cefal.it