Estate 2021. Rustignoli (Coop Spiagge Ravenna): “Operatori ottimisti ma tutto dipende dall’andamento dei contagi”

Nonostante il Covid, il settore balneare ravennate guarda all’estate 2021 con fiducia. A partire da febbraio sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella maggior parte delle strutture poste lungo i 35 km di lidi ravennati.

“Le aspettative sono legate alla situazione sanitaria e all’andamento nazionale, ed auspichiamo che lo stabilizzarsi dei contagi permetta l’avvio delle attività estive” – commenta Maurizio Rustignoli presidente della cooperative Spiagge Ravenna, realtà che associa gli stabilimenti da Casalborsetti a Lido di Savio -. Durante i mesi passati gli operatori balneari non sono stati con le mani in mano. Sono stati fatti investimenti, anche grazie alla Legge regionale che ha messo a disposizione finanziamenti a fondo perduto”.

In attesa che la Regione Emilia Romagna ufficializzi le linee guida della nuova Ordinanza balneare e le procedure legate all’emergenza Covid, l’assessore Andrea Corsini ha anticipato alcune novità durante un incontro con gli operatori.

“I protocolli saranno gli stessi del 2020 – spiega Rustignoli che ha partecipato all’incontro con Corsini -. “Già lo scorso anno abbiamo visto che dove sono state rispettate le linee guida, al spiaggia è stata vissuta in sicurezza. Inoltre quest’anno le indicazioni da parte della Regione arriveranno con un giusto tempismo, e le incognite sono meno dello scorso anno. Gli imprenditori sono più preparati sia a mettere in pratica nuovi accorgimenti che a recuperare nuovi spazi per rendere fruibili le strutture”.

Rustignoli ritiene che i tempi non siamo ancora maturi per ipotizzare una data di “apertura” della stagione balneare: “Al momento non c’è ancora una data stabilita. Alcuni ipotizzano la fine di maggio ma credo sia preso per dirlo. Se i contagi dovessero diminuire si potrebbe partire anche prima, già agli inizi o alla metà maggio. Tutto dipende dall’andamento dei dati”.

Un’accelerazione della campagna vaccinale, un abbassamento dell’indice Rt, protocolli anticovid consolidati e all’arrivo della bella stagione, potrebbero far anticipare la data anche già dalla fine di aprile. “Di punti interrogativi ce ne sono diversi ma se siamo riusciti a superare la stagione estiva 2020 riusciremo a superare anche quella del 2021 – sostiene Rustignoli -. Abbiamo più esperienza e il turista è meno timoroso e conosce le regole. Siamo ottimisti, il Covid ci accompagnerà, ma riusciremo a ottener buoni risultati”.

“L’ordinanza della Regione riguarda l’allestimento delle spiagge mentre per quanto riguarda bar e ristornare dobbiamo recepire le ordinanze dei pubblici esercizi – prosegue – . Direi che anche in questo caso siamo in linea con lo scorso anno, con il principio del distanziamento di un metro. Gli imprenditori hanno cercato di valutare altre aree dove poter metter dei tavoli per la ristorazione, utilizzando anche zone prima utilizzate per altro. In alcuni casi, si è scelto di posizionare i tavoli anche sulla sabbia”.

Nell’estate 2021, maggiore attenzione sarà rivolta alle spiagge libere. Rustignoli spiega che nell’ordinanza balneare sono previste delle novità: “c’è la volontà di implementare la cartellonistica e prevedere figure preposte che diano informazioni e verifichino che il distanziamento venga rispettato. La spiaggia libera non può essere terra di conquista” prosegue l’operatore balneare.

La grande novità di quest’anno è legata alla tutela dell’ambiente, con l’eliminazione della plastica usa e getta a partire dal 15 luglio: “La Regione Emilia Romagna ha introdotto un percorso che inizierà quest’anno e che prevede che tutto il monouso sia compostabile, quindi piatti, bicchieri e posate. Entro la metà di luglio i gestori degli stabilimenti dovranno esaurire le scorte di prodotti in plastica accumulate negli anni precedenti. Si tratta di un percorso che va oltre i buoni propositi del passato” prosegue Rustignoli, sottolineando però che l’offerta sul mercato di prodotti compostabili è ancora al di sotto delle esigenze degli operatori.

“Siamo ottimisti – prosegue -. La voglia di vacanza c’è, e anche le agenzie immobiliari stanno ricevendo richieste di informazioni e prenotazioni da turisti lombardi, piemontesi ed emiliani. Noi saremo pronti, poco importa se l’apertura della stagione estiva sarà a fine aprile o a fine maggio. Partiamo dal presupposto che vi è in atto una pandemia e quindi le attività devono adeguarsi. Fare turismo significa vendere benessere. Se i contagi non calano, difficilmente potrà essere un’estate serena” conclude Rustignoli.