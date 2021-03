Fondi Europei: due seminari gratuiti per imparare la progettazione UE

Federcoop e Legacoop Romagna, in collaborazione con Innovacoop e Demetra, danno vita a un ciclo di seminari online gratuiti sui fondi europei. Gli incontri, aperti a tutte le imprese, si terranno lunedì 19 e mercoledì 21 aprile dalle 10.30 alle 13 (per informazioni e iscrizioni: e.terrasi@federcoopromagna.it).

L’obiettivo è fornire una panoramica sulle opportunità di finanziamento europeo e sulle modalità di partecipazione ai bandi e sulla gestione dei progetti. I webinar si rivolgono a coloro che, all’interno dell’impresa, svolgono un ruolo di interfaccia e referente tecnico sulla progettazione, nonché in generale a tutti coloro che sono interessati all’argomento.

Il primo appuntamento, lunedì 19 aprile, ha come titolo “Introduzione teorica agli strumenti finanziari della UE”. Dopo i saluti iniziali del presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, la referente dello Sportello Europa di Federcoop Romagna, Elisa Terrasi, presenterà gli obiettivi del ciclo di incontri, fornendo un inquadramento rispetto alle strategie della nuova programmazione, al quadro finanziario pluriennale e al programma Next Generation EU. Si parlerà anche di finanziamenti diretti e indiretti, evidenziando le principali differenze e i programmi disponibili. A seguire una tavola rotonda con testimonianze di cooperative che hanno avuto esperienze di progettazione europea.

Il secondo appuntamento, mercoledì 21 aprile, è intitolato “Pratiche di progettazione europea” ed entra nel dettaglio del ciclo del progetto e degli elementi tecnici e di qualità necessari affinché la propria proposta venga accolta.

«I fondi europei sono uno degli strumenti con cui il nostro Paese può uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia, ma siamo consci che servono capacità specifiche per riuscire a spendere bene queste risorse. Insieme a Federcoop Romagna, la nostra società di servizi e consulenza, siamo da tempo al lavoro per trasferire in modo rapido le competenze necessarie alle cooperative», dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti. «Il nuovo Sportello Europa che abbiamo lanciato — spiega l’AD di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi — ha già riscontrato un notevole interesse da parte delle imprese associate. Dopo una prima fase di formazione e informazione, accompagneremo le imprese nella fase esecutiva di scrittura e presentazione dei progetti».