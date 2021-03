Il 30 marzo il webinar di Confesercenti Ravenna sul welfare aziendale

Sempre più spesso si sente parlare di Welfare aziendale, ma abbiamo chiaro di che cosa si tratti? Quali opportunità di risparmio possono nascere per le aziende?

Il Welfare aziendale è l’insieme di tutti i benefit e servizi messi a disposizione dell’Azienda e che mirano a migliorare la vita privata e lavorativa del dipendente e, al tempo stesso, godendo di una totale esenzione fiscale e contributiva, riducendo i costi aziendali.

Confesercenti Ravenna presenta, insieme a Welfare Group, un’opportunità per le aziende interessate per il personale dipendente, ma anche per tutte le realtà commerciali che volessero diventare esercizi dove poter usufruire dei benefit. L’appuntamento è previsto in modalità webinar martedì 30 alle ore 15 e vedrà la partecipazione di Manfredo Pollini, Chief operating officer di Welfare Group.

L’iniziativa è un’esclusiva per gli associati Confesercenti e per ricevere il link al webinar occorre prenotarsi presso gli uffici di Segreteria ai seguenti contatti: telefono 0544.292721 – e-mail provinciale.ravenna@sicot.it.