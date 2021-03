La Giunta di Ravenna riduce canoni di concessione/locazione/affitto per attività economiche svolte in locali di proprietà comunale

La Giunta comunale di Ravenna ha adottato la delibera di DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIMODULAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/AFFITTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE SVOLTE ALL’INTERNO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RAVENNA. Tale provvedimento è stato voluto dalla Giunta di Ravenna per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà delle imprese commerciali che sono in locazione negli immobili di proprietà appunto del Comune di Ravenna.

LA DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore competente (Massimo Cameliani, ndr) dalla quale emerge quanto segue.

Considerata la situazione emergenziale conseguente alla diffusione del virus Covid-19 e richiamate di seguito le disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere la pandemia, le quali hanno stabilito, da un lato, un quadro complesso di attività vietate/consentite e dall’altro, misure allo scopo di non gravare le attività (seguono tutte le disposizione che qui omettiamo, ndr).

Preso atto come le chiusure imposte per il contenimento del virus abbiano indiscutibilmente creato difficoltà a tutte le attività economiche del territorio comunale, già fortemente provate dalle disposizioni attuate dal Governo durante la primavera 2020. Considerato che canoni di correttezza e buona fede contrattuale rendono compatibili e giustificabili azioni di rimodulazione delle condizioni economiche, ancorché non previste dai contratti in essere, in quanto variate, nel periodo emergenziale, le condizioni originarie di cui le parti hanno tenuto conto al momento della stipula e tese a evitare il ricorso alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta che comporterebbe la cessione dell’attività economica e riflessi non positivi per il tessuto economico/commerciale della città.

Dato atto che la straordinarietà e generalità della situazione emergenziale richiede opportunamente un’azione che disponga interventi straordinari per tutti i contratti previsti, applicando conseguentemente criteri uniformi rispetto a tutte le attività oggetto della presente deliberazione, prescindendo dalla circostanza di aver potuto accedere, nel periodo emergenziale, ad altri tipi di parziale sostegno o di contributi di natura Statale, regionale o locale. Considerato infine che il perdurare del periodo emergenziale rende necessaria l’adozione di misure finalizzate ad agevolare le attività economiche; in tale ottica si ritiene opportuno promuovere la riduzione dei canoni di concessione/locazione/affitto per le attività economiche svolte presso locali di proprietà comunale, qualora abbiano subito la chiusura per emergenza Covid-19 nel periodo da marzo 2020 fino alla fine di tale periodo; tale misura deve essere differenziata in base ai periodi di differente regolamentazione (zona gialla, arancione, arancione scuro, rossa e lockdown) oltre che in considerazione della reale possibilità di esercitare l’attività.

Valutato che tale misura comporterà una riduzione delle entrate, in conto competenza e conto residui, sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 per un importo presumibile di € 73.000,00. Ritenuto pertanto di proporre per le attività economiche svolte presso locali di proprietà comunale, una riduzione del canone di concessione/locazione/affitto pari al 40% del canone per i periodi di lockdown, zona rossa, zona arancione scuro, purché maggiori di 15 giorni e del 20% per i periodi di zona arancione, purché maggiori di 15 giorni; l’efficacia di tali misure a far data dal 10/03/2020 e fino alla dichiarazione di fine emergenza.

Dato atto che il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni PV. n. 135 e PV. n. 137 del 22/12/2020 ha approvato, rispettivamente, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023; con deliberazione di Giunta Comunale p.v. n. 720 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2021/2023; il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio Patrimonio. Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii visto il perdurare della situazione emergenziale.

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la riduzione dei canoni di concessione/locazione/affitto per le attività economiche svolte presso locali di proprietà comunale, qualora abbiano subito la chiusura per emergenza Covi d-19 per un periodo superiore a 15 giorni, come di seguito specificato:

riduzione pari al 40% del canone per i periodi di lockdown, zona rossa e zona arancione scuro e del 20% per i periodi di zona arancione;

l’efficacia di tali misure a far data dal 10/03/2020 e fino alla dichiarazione di fine emergenza;