La romagnola Goldstar vince la battaglia contro il colosso Birkenstock

Di certo non spesso, ma a volte può accadere che un grande colosso tedesco possa perdere (anche più e più volte) contro una PMI italiana. È stato il caso del gruppo Birkenstock che ha perso tutte le cause in Italia e in Europa contro l’azienda romagnola Goldstar della famiglia Silvagni. Elvio Silvagni, originario di Fusignano, è a capo del gruppo che comprende i brand Valleverde e Biochicx e rilevò il marchio dell’azienda di Coriano 6 anni fa.

La Corte di Giustizia Europea insieme ad altri tribunali di Francia, Germania, Benelux e Italia ha dato ragione all’azienda romagnola, di fronte al tentativo della Birkenstock di registrare il disegno della suola come marchio di fabbrica.

“Questa è una battaglia che dura da cinque anni – afferma Silvagni – pochi mesi dopo aver acquisito il marchio Valleverde è arrivata la citazione di Birkenstock nei confronti di Goldstar per l’utilizzo di un fondo con un disegno particolare sul battistrada. Noi siamo nati con quell’articolo, che ancora oggi è un bestseller. Dunque abbiamo cominciato a lottare e tutte le sentenze ci hanno dato ragione”.

Silvagni ha inviato una lettera a tutti i propri clienti, retailers e punti vendita, per informarli di tutte le sentenze nei diversi tribunali europei: “Goldstar vince in Italia e in Europa su Birkenstock – ha scritto loro allegando tutti i testi delle sentenze – Il tentativo di eliminare un concorrente per via giudiziaria è stato scongiurato. Nei vari tribunali, ultimo quello di Parigi con la sentenza del 29 gennaio, abbiamo dimostrato che si tratta di una suola che utilizziamo da 40 anni, e che dunque possiamo usare in modo del tutto legittimo”.