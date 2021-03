Tuttifrutti si rinnova con l’ingresso di Cooperdiem, in sintonia con le strategie di Legacoop Romagna

Tuttifrutti è tra le agenzie di comunicazione più longeve d’Italia. L’agenzia di pubblicità, in forma cooperativa, fu fondata nel 1974. I quarantasette anni di attività dell’agenzia si possono dividere in tre grandi fasi. La fase cooperativa che durò fino al 1995. Quella di società consortile di capitali con partecipazione della base sociale, di cooperative e di privati, fino al 2020. E poi l’avvio della fase attuale datata 18 novembre 2020. La nuova Tuttifrutti è diventata pienamente operativa con la nuova compagine sociale e nuovi organismi dirigenti dal mese scorso, nel febbraio 2021. È ancora società consortile ma è rientrata in toto nell’alveo cooperativo di Legacoop Romagna, a cui Tuttifrutti ha sempre aderito, con l’ingresso come socio di maggioranza della cooperativa Cooperdiem. L’ingresso di Cooperdiem avviene nel segno della continuità della Tuttifrutti e anche dell’individuazione di nuove idee di sviluppo come spiega il Presidente Tuttifrutti Nevio Ronconi.

“Questi decenni hanno visto grandi trasformazioni nel mondo della comunicazione e dell’economia, Tuttifrutti li ha attraversati sempre cercando di stare al passo coi tempi, con l’aggiornamento professionale e l’adeguamento dei servizi e delle consulenze offerti al mercato. Dall’analogico al digitale, passando dalla progettazione di campagne pubblicitarie alla realizzazione di strategie di comunicazione e immagine coordinata, dall’organizzazione di eventi fino all’editoria online. Sono stati proprio questi passaggi che hanno consentito a Tuttifrutti di competere in un mercato sempre più articolato, agguerrito ed esigente. – dichiara Ronconi – Un mercato a volte avvilito dalla cultura del massimo ribasso delle gare pubbliche o “del faccio da me” delle imprese private, che improvvisano la comunicazione piuttosto che affidarsi ai professionisti. La metamorfosi che ha caratterizzato Tuttifrutti negli anni ha prodotto brand che sono diventati più famosi verso il grande pubblico della Tuttifrutti stessa. Due esempi di successo per tutti: il grande evento enogastronomico “GiovinBacco – Sangiovese in Festa” e il quotidiano online “Ravennanotizie.it”. Ma si potrebbero aggiungere altri esempi, come la Festa della Cozza di Marina di Ravenna, la gestione della Festa del Cappelletto a Ravenna o Sapore di Sale a Cervia, la campagna per l’inaugurazione del Mercato Coperto di Ravenna, quelle per la Regione Emilia-Romagna sui trasporti per gli studenti e sugli Innovatori Responsabili, le campagne di AIL Ravenna, dei centri commerciali ESP e Maioliche o la cura del grande evento del 40° di Consar di qualche anno fa.”

“Ora per Tuttifrutti si apre una nuova fase dal punto di vista della compagine sociale e dal punto di vista di nuove strategie per affrontare il mercato locale, regionale e nazionale in sinergia e collaborazione con Cooperdiem. In primo luogo, l’obiettivo è il bacino romagnolo. L’Agenzia vuole essere polo della comunicazione in grado di competere sul mercato e offrire servizi di qualità e di sistema a Legacoop Romagna. Questa impostazione porta anche a proporsi a imprese cooperative, e non solo, in ambito nazionale. Altro campo fondamentale è quello dell’editoria locale online. Dopo lo strepitoso successo della testata online Ravennanotizie.it, affermata come quotidiano online più letto della provincia di Ravenna, ora la strategia aziendale punta allo sviluppo delle altre testate già avviate nelle altre città romagnole (Forlinotizie, Cesenanotizie e Rimininotizie) per costruire un network d’informazione integrato e di alto profilo che copra tutta la Romagna.”

“L’ingresso di Cooperdiem come socio di maggioranza in Tuttifrutti è un’operazione di sistema, avvenuta all’interno di un chiaro percorso di sinergia e collaborazione che coinvolge le realtà del settore Culturmedia dell’area vasta, per chiara scelta politico-associativa promossa da Legacoop Romagna. La direttrice indicata in particolare dalle presidenze di Guglielmo Russo e Mario Mazzotti è stata quella di favorire l’integrazione tra competenze ed esperienze consolidate per meglio affrontare il mercato. Il primo step è passato dalla costituzione del contratto di rete tra imprese “Treseiuno – Network per la comunicazione”, di cui sia Cooperdiem che Tuttifrutti sono soci fondatori. In questo modo – conclude Nevio Ronconi – si sta concretizzando sempre più, anche dal punto di vista delle partecipazioni, un polo della comunicazione cooperativa in grado di competere a tutti i livelli, anche nazionali, con professionalità riconosciute e curriculum di alto profilo.”

Il nuovo consiglio di amministrazione di Tuttifrutti è composto, oltre che da Nevio Ronconi nella carica di presidente, da Pier Giorgio Carloni, coordinatore di redazione di Ravennanotizie, Gabriele Zelli, presidente di Cooperdiem, e dai due coordinatori territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna di Legacoop Romagna, Elena Zannoni e Matteo Marchi.