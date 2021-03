Il credito cooperativo tra Europa e coesione: i dati della Regione Emilia-Romagna

I numeri presentati in occasione della tavola rotonda “Il credito cooperativo tra Europa e coesione territoriale”, organizzata da First Cisl lo scorso 23 marzo, con la partecipazione del segretario generale Riccardo Colombani, del presidente di Federcasse Augusto Dell’Erba e dell’economista Lucio Lamberti evidenzia spiegano da First Cisl, “come la crescita del credito cooperativo è coincisa con il graduale abbandono dei territori da parte delle grandi banche. Dal 2000 al 2019 il numero degli sportelli delle BCC è cresciuto da 2.954 a 4.236, mentre nel periodo 2003/2019 i Comuni italiani che hanno registrato la presenza di una Bcc sono passati da 2.298 a 2.635. Un dato in controtendenza rispetto all’intero sistema del credito (Abi e Bcc) che nel 2000 operava tramite 28.194 sportelli, ridotti a 24.312 nel 2019”.

“I dati più recenti – avanzano da First Cisl – riferiti al mese di giugno 2020 indicano in 254 le BCC attive su tutto il territorio nazionale che operano attraverso 4.224 sportelli (pari al 17,6% del totale degli sportelli bancari) distribuiti su 2.628 Comuni, di cui in 650 costituiscono l’unica presenza bancaria. La crescita del numero degli sportelli ha determinando anche un incremento nel numero degli occupati, che passa da 25.183 nel 2003 a 29.087 nel 2019, nonostante l’intero sistema del credito (Abi e Bcc) nel periodo 2010/2019 abbia perso complessivamente oltre 44.500 lavoratori”.

“L’analisi dei dati a livello regionale – sottolinea Sabrina Nanni, Segretaria generale First Cisl Emilia-Romagna – evidenzia un diverso andamento del numero totale degli sportelli bancari, in calo nell’ultimo anno rilevato rispetto all’inizio del nostro rilevamento (2.508 nel 2019 contro i 2.839 del 2000). Nello stesso periodo gli sportelli del Credito Cooperativo sono cresciuti sino a 381, pari al 15,19% del totale (9,48% nel 2000).”

La provincia con più sportelli bancari in regione è Bologna con 587, chiude Ferrara con 150. Rimini è l’unica provincia dove si è registrata una crescita (da 197 a 203). Sabrina Nanni evidenzia come “dal 2010, anno di massima espansione, si sono persi 1.037 sportelli bancari in regione”

Stefano Nannetti – coordinatore regionale First Cisl delle Banche di Credito Cooperativo: “a differenza dell’altro settore il sistema delle Banche di Credito Cooperativo è ancora di consolidamento. La provincia con più presenza è quella di Bologna con 114 sportelli, mentre quella meno numerosa è Modena con 11″