Viaggi all’estero? L’appello del Sindaco di Cervia: “Trascorriamo le prossime vacanze in Italia, aiutiamo i nostri imprenditori!”

Il ‘paradosso’ che in questi giorni ha sollevato diverse polemiche (nonostante lo stop agli spostamenti anti Covid, anche chi è in zona rossa se deve andare all’estero per turismo può farlo) ha suscitato una reazione indignata anche nel Sindaco di Cervia, Massimo Medri, soprattutto riguardo un certo atteggiamento di un particolare Tg nazionale.

Come scrive su Facebook, il Sindaco precisa che non è abituato “né a fare, né ad alimentare polemiche” ma, spiega, “non riesco a capire perché la televisione italiana esalti le doti di alcune località esotiche nel momento in cui i nostri operatori italiani, insieme a Comuni e Regioni, stanno cercando di uscire con sacrifici immani da questi mesi di crisi”.

“Siamo impegnati in uno sforzo tremendo per rispettare i protocolli di sicurezza, allestire nuovi spazi all’aperto e cosa fa il Tg1? Esalta le condizioni di sicurezza di località estive esotiche competitive con le nostre” commenta Medri con disappunto. “Non è forse meglio inserire servizi giornalistici sulla nostra qualità balneare? Delle città d’arte, dei nostri meravigliosi panorami montani e dei nostri borghi storici? Trascorriamo le prossime vacanze in Italia, aiutiamo i nostri imprenditori!”