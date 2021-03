Viaggiare all’estero è possibile, anche in zona rossa. Donati (Asshotel E-R): “Decisione illogica, beffa al turismo italiano”

Uscire dalla regione o dal proprio comune, in zona rossa, è vietato. Però, se si vuole viaggiare all’estero per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Spagna, Belgio, Malta, Svezia e in tanti altri Paesi, o prenotare una crociera, basterà scrivere sull’autocertificazione che i motivi dello spostamento sono “turistici” e così, valigia alla mano, il viaggio da casa in aeroporto anche in zona rossa è ad oggi ritenuto tra i movimenti consentiti.

Con una nota del gabinetto della ministra Luciana Lamorgese il governo ha infatti chiarito, nelle settimane scorse, che sono permessi gli spostamenti verso l’aeroporto per dirigersi all’estero. «Sono giustificati – si legge – se finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento».

È la grande falla italiana, e non solo, dello stop agli spostamenti anti Covid: che sia zona rossa o arancione, chi deve andare all’estero per turismo può farlo raggiungendo l’aeroporto più vicino. Basterà infatti sottoporsi ad un tampone rapido una volta tornati in Italia e la vacanza è consentita. Un paradosso che ha dato voce a numerose polemiche del mondo del turismo e dell’ospitalità italiana, soprattutto perché, come afferma lo stesso Filippo Donati, noto albergatore ravennate e presidente regionale di Assoturismo e Asshotel, e ribadito anche da Federalberghi “non si capisce la ratio di questa decisione”.

“Perché autorizzare viaggi oltre confine e non in Italia, quanto meno iniziando ad aprire quelle zone e quelle città del nostro Paese ritenute più sicure? – si domanda Filippo Donati – Quindi se voglio raggiungere un Paese estero che si definisce “sicuro” posso farlo, ma non posso volare all’interno dell’Italia, perché qui non vale lo stesso principio. Faccio davvero fatica a comprenderne la logica.”

“Dal Ministero sono arrivate “timide” risposte sull’argomento, molto probabilmente – prosegue Donati – anche loro fanno fatica a spiegarne i motivi. Gli alberghi e le strutture ricettive delle grandi città artistiche e culturali italiane piangono da un anno, anche perché la scorsa estate la gente ha preferito prenotare in luoghi “più isolati”, come il mare o la collina, dove le possibilità di contatto, e quindi di contagio, erano più basse rispetto ai centri urbani.”

“Città italiane come Ravenna che vivono di un turismo “puntuale e preciso”, fatto di tour organizzati, prenotazione ai monumenti, file fuori dai musei, faranno molta fatica a ripartire se non si mettono in atto protocolli di sicurezza volti a snellire la pesante burocrazia che ruota attorno a questo genere di turismo – spiega Donati -. Questa è la seconda Pasqua che trascorriamo senza turisti in città e senza prenotazioni nelle nostre strutture. E i ristori, se davvero sono calcolati su base annua e non mensile, serviranno veramente a poco. Non ci paghiamo neanche le bollette.”

Ed infatti, anche sulle richieste arrivate per la stagione estiva 2021, Donati conferma che “si tratta di qualche prenotazione, sempre poche, per il mare e la collina.”

“Sul mare c’è già qualche richiesta, so che alcuni stabilimenti balneari hanno addirittura esaurito le prenotazioni delle postazioni in spiaggia. Quanto alla città, invece, ho qualche prenotazione per luglio 2022 – continua Donati -. Credo che l’unica via percorribile, se davvero vogliamo salvare il turismo italiano, è accelerare sul piano dei passaporti sanitari da rilasciare ai vaccinati e delle certificazioni a chi ha ricevuto risultato negativo da un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti il viaggio o risultato di un test sierologico che dimostri di essere guariti dalla malattia. Anche perché ormai è assodato che con il virus dovremo convivere ancora per molto tempo.”

“Prima capiremo che non si può più tornare indietro, che il cambiamento è ormai parte della nostra vita e prima riusciremo ad uscire da questa profonda crisi economica .E per andare in questa direzione, serve che il governo adotti con urgenza un provvedimento per “liberare” le persone munite di certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione e che si abbatta la profonda burocrazia che rende invalidante il nostro turismo culturale” conclude Donati.