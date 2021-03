La Campaza di Fosso Ghiaia attiva i servizi di asporto e delivery per il weekend pasquale

Nonostante l’ennesimo periodo di chiusura a causa della situazione legata al Covid, il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia non si ferma: per la prima volta, nel weekend pasquale, ha scelto di svolgere i servizi di asporto e di consegna a domicilio.

Fra sabato 3 e lunedì 5 aprile, i clienti potranno dunque fare le proprie ordinazioni dal menù del ristorante (entro le 18 del giorno precedente), scegliendo poi la modalità preferita per il ritiro dei piatti ordinati. Nel caso di ritiro diretto, per raggiungere il ristorante è necessario compilare l’autocertificazione ai sensi del DCPM in vigore.

Nel menù proposto per l’occasione, spiccano alcune novità relative ai dolci pasquali: si tratta di rielaborazioni particolari delle ricette tradizionali, a cura dello staff della Campaza guidato dalla pasticcera Oksana Hihlava.



Oksana Hihlava

Per il periodo pasquale, infatti, La Campaza produrrà in proprio i due dolci più tipici del periodo: le uova e la Colomba. Le uova, su ordinazione, saranno realizzate con cioccolato Valrhona, e di diverse misure: la caratteristica principale sarà la decorazione, particolarmente curata e sempre diversa.

Per la Colomba, invece, sono previste due varianti, entrambe basate su un impasto di lievito madre e sulle farine del Molino Mariani di Senigallia. La più “classica” contiene mandorle, arance e cedri canditi di Agrimontana e cioccolato Valrohna; la seconda contiene cioccolato bianco e lamponi canditi, ed è decorata con nocciole.

“Mi piace partire dalle ricette tradizionali e sperimentare varianti nuove, utilizzando quando possibile prodotti del territorio” sottolinea Oksana Hihlava, da due anni pasticcera della Campaza. Originaria dell’Ucraina, in Italia ormai da 18 anni, Hihlava ha lavorato in vari locali della riviera ravennate ed è la responsabile della pasticceria del locale di Fosso Ghiaia da circa due anni.

“Ho avuto la fortuna di lavorare con maestri molto bravi, che mi hanno insegnato tanto – continua Oksana -: quando produco i miei dolci, di solito parto dalle loro indicazioni e comunque dalle ricette classiche, e vi aggiungo la mia creatività innata, anche per quanto riguarda l’accostamento dei colori”.

Per informazioni e prenotazioni: www.lacampaza.com, tel. 0544 560294.