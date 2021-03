Legacoop: c’è ancora tempo per iscriversi al bando Coopstartup Romagna

Quindici giorni di tempo in più per iscriversi a Coopstartup Romagna, il bando di promozione cooperativa di Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond: la scadenza delle iscrizioni, originariamente prevista per il 31 marzo, è stata posticipata al 15 aprile.

«Molti gruppi si sono iscritti al bando, ma a causa delle restrizioni della pandemia ancora non sono riusciti a definire al meglio l’idea progettuale – spiega il responsabile del progetto, Emiliano Galanti – .Per questo motivo, in accordo con i partner, abbiamo deciso di concedere un breve periodo ulteriore di tempo, utile anche per coloro che intendono presentare all’ultimo minuto la propria idea».

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 342 8166903 (anche Whatsapp) oppure rivolgersi al link www.coopstartup.it/romagna.

In palio ci sono 48mila euro per un massimo di 4 gruppi vincitori e un complesso di servizi gratuiti per l’avvio di impresa.

Grazie alla collaborazione con l’Alma Mater, un premio speciale sarà attribuito al miglior progetto che valorizzi i risultati della ricerca universitaria nei campus romagnoli.

Possono iscriversi a Coopstartup Romagna gruppi di almeno 3 persone e cooperative costituite dopo il primo gennaio 2020. Non ci sono limiti di età, ma sono previsti bonus per i gruppi formati in maggioranza da under 40. A tutti i partecipanti, indipendentemente dall’esito, sarà offerto in omaggio un percorso di formazione online sulla gestione di impresa.

Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu e dal “Green New Deal” dell’Unione Europea. Ad esempio energie rinnovabili, servizi di delivery ed e-commerce “etici”, aggregazione di artigiani e pmi, agricoltura sostenibile, economia circolare, co-housing, partenariati per la gestione del patrimonio culturale. Coopstartup Romagna è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e la collaborazione dell’Università di Bologna.

Contribuiscono BPER Banca, Camera di Commercio di Ravenna, Camera di Commercio della Romagna, Federazione delle Cooperative, Federcoop Romagna, Assicoop Romagna. I partner tecnici sono AICCON, ART-ER AREA S3, Basement Club, COLABORA, Cesena Lab, CIFLA, CISE, EXATR, Rimini Innovation Square, Incubatore Torricelli Faenza, Romagna Tech, Tecnopolo Ravenna, Tecnopolo Forlì-Cesena e Incubatore U-START Bassa Romagna.