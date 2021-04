Decreto Sostegni. Giovedì 1° aprile, webinar gratuito organizzato da CNA Ravenna sui nuovi provvedimenti

Giovedì 1° aprile 2021, alle ore 18.00, in videoconferenza, si terrà un webinar gratuito organizzato da CNA Ravenna per analizzare nel dettaglio i provvedimenti introdotti dal Decreto Sostegni.

Il Decreto Sostegni, nonostante abbia accolto alcune delle richieste avanzate da CNA, come il superamento dei codici ATECO come criterio per assegnare i ristori, è ancora insufficiente per quanto riguarda le risorse messe in campo e la platea di beneficiari.

Il webinar di CNA Ravenna avrà carattere prettamente tecnico e esaminerà i principali contenuti del Decreto Sostegni in materia di aiuti a imprese e professionisti.

Dopo l’introduzione di Pierpaolo Burioli, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, interverranno Luca Cantagalli, Responsabile Sezione Fiscale CNA Ravenna, Massimo Tassinari, Responsabile Sezione Rapporti di Lavoro e Contrattualistica CNA Ravenna, e Massimo Cameliani, Direttore del Patronato Epasa-Itaco Ravenna.

Al termine degli interventi sarà dato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria al link https://www.ra.cna.it/eventi/decreto-sostegni-1aprile/

Segreteria organizzativa: Marzia Casali 0544 298511 – mcasali@ra.cna.it