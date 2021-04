Interrogazione di Rete Civica a Giunta regionale su inadempienze Hera su contratto salariale dei lavoratori delle coop sociali di tipo B

Marco Mastacchi, capogruppo di RETE CIVICA – Progetto Emilia-Romagna, ha presentato un’interrogazione alla Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Emma Petitti, e alla Giunta Regionale con cui denunciata “inadempienza di Hera riguardo al contratto salariale dei lavoratori delle Cooperative sociali di tipo B, impegnate in servizi di Igiene Ambientale, in particolare nel Comune di Ravenna.”

“Per il Comune di Ravenna Hera S.p.A. è gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) grazie a una convenzione di affidamento sottoscritta il 14 settembre 2016 dall’attuale Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) con Hera. Il 22 aprile 2016 e dunque prima della convenzione con Hera, ATERSIR sottoscrive con le organizzazioni sindacali CGIL-CISL – UIL il Protocollo regionale relativo alle procedure dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che prevede l’applicazione del contratto Fise-Federambiente ai propri lavoratori, compresi i lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, a cui ATERSIR può affidare degli incarichi. Il protocollo così recita:“ il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani potrà avvalersi delle cooperative sociali di tipo B, anche in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 23 del 23/12/2011 e s.m.i. , nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal CCNL Fise-Federambiente e degli scopi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di criticità, in applicazione della normativa vigente in materia” spiega Mastacchi.

“Il Gruppo Hera subentrando in virtù della convenzione di affidamento quale concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha potuto e si è avvalso di cooperative sociali di tipo B nel territorio del Comune di Ravenna, affidando loro il servizio di spazzamento, raccolta anche differenziata e trasporto dei rifiuti, ma non applicando ai lavoratori il contratto Fise-Federambiente, così come invece previsto dal protocollo del 22 aprile 2016.

“L’ingiustizia è palese e forte il disagio dei lavoratori delle cooperative sociali coinvolte – sottolinea il consigliere Mastacchi -. La minore contribuzione che viene a crearsi è stimabile concretamente in una riduzione tra i 400/500 euro, nell’eliminazione della quattordicesima mensilità e in minori contributi INPS rispetto al contratto Fise-Federambiente previsto nei bandi di gara di Hera S.p.A”.

Il consigliere spiega che “a fronte di un minor costo del lavoro, l’importo della TARI (Tassa Rifiuti) che Hera pratica ai cittadini rimane invariata andando a creare un indubbio vantaggio per il gestore. Il senso di ingiustizia è palese: l’importo della tassa rifiuti (Tari) comprende il costo della forza lavoro indicato nel contratto Fise-Federambiente e la non applicazione del contratto rappresenta oltre che una forte penalizzazione per i lavoratori delle cooperative sociali anche un danno a carico dei contribuenti e un indebito vantaggio per Hera S.p.A”.

“Hera d’altronde non è nuova a questi comportamenti – prosegue – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna nel 2019 ha confermato l’applicazione del contratto Fise-Federambiente a un ex lavoratore di una cooperativa sociale di tipo B, operante nel servizio di spazzamento, raccolta anche differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, condannando Hera S.p.A. al pagamento delle differenze retributive”.

La richiesta del Consigliere Mastacchi alla Giunta è che si attivi perché alle cooperative sociali di tipo B, che svolgono il servizio di spazzamento, raccolta anche differenziata e trasporto dei rifiuti, e quindi ai lavoratori del settore appalti dell’igiene ambientale venga applicato il contratto previsto dal “Protocollo regionale relativo alle procedure dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” sottoscritto il 22 aprile 2016 tra ATERSIR e le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL e UIL . “Attendiamo fiduciosi la risposta dell’istituzione” conclude Mastacchi.