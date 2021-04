La stampa 3D della massese WASP incontra HONDA per rivoluzionare i processi di design nell’ambito motociclistico

L’incontro fra HONDA R&D Europe e WASP di Massa Lombarda, spiegano dalle due aziende, assicura passi avanti nel settore della modellazione in ambito motociclistico per migliorare i processi di sviluppo industriale. Attualmente nel settore delle due ruote, la creazione di un nuovo prototipo avviene attraverso la modellazione manuale di un’argilla industriale.

HONDA R&D Europe e WASP attuano “un netto cambio di marcia nel processo di prototipazione garantendo la stampa di un oggetto in 3D che può essere rifinito manualmente. Sembra una contraddizione per il mondo dell’Additive Manufacturing ma ci sono settori dove la mano dell’uomo è insostituibile. Fino ad oggi il prototipo veniva realizzato manualmente e poi rifinito da tecnici altamente qualificati che, come scultori moderni, definivano proporzioni, linee e volumi con sapienza. In quest’ambito si dice che: “solo il tocco e il riflesso delle luci sul pezzo possono guidare lo sviluppo”.

L’approccio di produzione di “pezzo finito” contraddistingue la stampa 3D, ma WASP, già nel 2017 ha sperimentato tipologie di estrusione per argilla industriale creando un approccio totalmente innovativo per il mondo della modellazione.

Antonio Arcadu, Design Modeling Coordinator di Honda R&D Europe ha incontrato i tecnici WASP: “Da questo incontro sono nati nuovi stimoli che, basandosi sulle reciproche esperienze, integrano il sapere manuale con l’Additive Manufacturing, ed inseriscono a pieno titolo la tecnologia di stampa 3D collaborativa di WASP nel processo di creazione di un modello in argilla industriale. Oggi HONDA R&D Europe e WASP sono partner e nei prossimi mesi mostreranno i risultati raggiunti.”