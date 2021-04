Lugo. Pubblicata asta per alienazione di un frustolo di terreno in via D’Annunzio

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del Comune di Lugo ha pubblicato un’asta pubblica per l’alienazione di un frustolo di terreno privo di capacità edificatoria sito in via D’Annunzio, a Lugo.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 3 maggio alle 13, mentre la documentazione amministrativa sarà aperta il 4 maggio alle 8.30 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Sala Appalti, in piazza dei Martiri 1, a Lugo.

L’Identificazione catastale del frustolo di terreno è: C.T. Lugo Fg. 106 Mapp. 1030-1031-1033 – Destinazione Urbanistica RUE vigente: Verde pubblico – superficie di circa mq. 186. La base d’asta è di euro 26.600 fuori campo Iva. Saranno accettate solo offerte in aumento. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta.

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38597 oppure 0545 38533, o alla mail appalti@unione.labassaromagna.it. L’avviso di asta pubblica è consultabile sul sito internet www.labassaromagna.it, nella sezione Bandi di gara.