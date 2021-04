Massa Lombarda. Sanità, economia e diritti umani: approvati tre ordini del giorno in consiglio comunale

Tra gli ordini del giorno della seduta c’era la discussione in merito al conferimento della cittadinanza italiana onoraria a Patrick Zaki, il ragazzo egiziano, studente dell’Università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020 in Egitto e da allora detenuto. “Una vicenda – si legge nell’ordine del giorno – che ricorda quella vissuta da Giulio Regeni. Non possiamo permettere un’altra tragedia, serve quindi impegnarsi affinché cessi la violazione dei diritti umani”. Nell’ordine del giorno il Consiglio Comunale chiede al Governo di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki ed esprime solidarietà e sostegno alla sua famiglia e all’Università di Bologna. Inoltre, si chiede al governo di promuovere in tutte le sedi opportune, in particolare in Europa, ogni azione possibile per il rilascio di Zaki. L’odg è stato approvato senza i voti favorevoli di due consiglieri di minoranza.

“In merito a questo ordine del giorno, ringrazio i consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno votato a favore – commenta il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Prendo atto che i consiglieri Roberto Dosi e Daniele Macagnino, che si riconoscono in Fratelli d’Italia, non hanno seguito le indicazioni di voto del loro gruppo e si sono astenuti in questa votazione. Un comportamento con cui hanno dimostrato la loro ostilità nei confronti dei princìpi democratici e della tutela dei diritti civili e umani. Ne prendo atto con rammarico; apprezzo invece che tutto il Consiglio Comunale, a partire dai tre capigruppo Roberto Marconi, Antonella Brini e Maria Elena Morra, abbia sostenuto convintamente questo rilevante ordine del giorno”.

In programma anche la votazione dell’ordine del giorno sullo screening periodico anticovid per una didattica in presenza sicura. “La didattica a distanza – è scritto nell’odg – non sostituisce quella in presenza e favorisce l’abbandono scolastico; inoltre la mancanza di rapporto diretto con gli altri, il lungo tempo dentro casa provocano danni psicofisici che fanno aumentare casi di malessere psicologico”. Per consentire lo svolgimento della didattica in presenza da realizzarsi in condizioni di assoluta sicurezza, il Consiglio comunale chiede alla Regione e ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione di prevedere uno screening con periodicità mensile per il personale insegnante e non insegnante delle scuole medie e superiori. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Infine, l’unanimità è stata raggiunta anche nella discussione sull’ordine del giorno “Destinare ai Comuni l’acconto del 10 per cento delle risorse del Next Generation Eu”. Nel documento il Consiglio Comunale, per mettere a frutto la centralità dei territori, chiede al Governo e al Parlamento di destinare il 10% delle risorse del Next Generation Eu ai Comuni, oltre alla minore burocrazia nella pubblica amministrazione, all’ulteriore semplificazione delle procedure di svolgimento delle gare e alla possibilità di assumere adeguate risorse umane.