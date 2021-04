Ravenna: in piena pandemia, apre un negozio di abbigliamento. Sassia Rabaoui: “Sarà una boutique alla portata di tutte”

In piena emergenza sanitaria, ha deciso di mettersi in gioco e finalmente realizzare il suo sogno: quello di aprire un negozio di abbigliamento “RS13 To Be Different”, che inaugurerà il 24 aprile, in via Alcide de Gasperi, 15, a Ravenna. La giovane Sassia Rabaoui, classe ’93, nonostante la crisi economica legata al Covid di questi ultimi mesi, non si scoraggia ed è pronta a dare il massimo, come lei stessa ci racconta, per la sua nuova attività.

“Ho sempre lavorato come dipendente impegnandomi tantissimo – spiega la giovane imprenditrice -. Adesso voglio farlo per la mia attività, per il mio futuro. Sono appassionata di moda da quando ero una bambina, ma non avendo molte possibilità economiche mi sono sempre divertita a creare outfit con abiti dai prezzi accessibili. Ed è anche per questo motivo che nasce RS13. Voglio dare la possibilità a tante altre donne come me di indossare capi originali, sempre al passo con la moda, a prezzi modici.”

Dopo l’inaugurazione del punto vendita, ci sarà anche un e-commerce per gli acquisti online. “So bene che non è il momento ideale per avviare un’attività – prosegue Rabaoui -, ma sono fiduciosa. Dalla mia, ho l’appoggio di tutta la mia famiglia e dei miei amici, che mi incoraggiano ad andare avanti e perseguire i miei obiettivi. RS13 sarà una boutique originale ed innovativa, alla portata di tutte”.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/RS13tobedifferent.

Instagram: rs13_tobedifferent