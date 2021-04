Turismo. Sillato (CNA Ravenna): “Avanti coi ‘Certificati verdi digitali’ in Europa per rilanciare la mobilità”

“In merito alle giuste proteste circa la possibilità di spostarsi per turismo verso l’estero, in un momento in cui la filiera nazionale è chiusa e stremata dai perpetui blocchi della mobilità – dichiara Laura Sillato, Presidente di CNA Turismo e Commercio Ravenna – emerge ancora più forte che il turismo italiano e la sua filiera debbano essere rafforzati nella considerazione del Paese e di chi lo governa. Sarebbe ora che si studiassero strumenti incentivanti la domanda interna che vadano oltre il periodo covid”.

Secondo la Sillato, “Per rafforzare la domanda interna e promuovere sempre più il nostro bene più importante, l’unicità dell’Italia, il suo patrimonio artistico, culturale, naturalistico e storico, spesso schiacciato nell’immaginario di molti connazionali da mete più esotiche, occorre immaginare misure che diventino strutturali come il bonus vacanze o altre forme di sgravi per viaggi nazionali”.

“Iniziative di questo tipo – sostiene la Sillato – oltre ad aiutare il settore anche nel post pandemia, con ricadute positive per tutta la filiera e per lo Stato italiano, servirebbero anche a mettere in evidenza il valore culturale che riveste il turismo per la crescita delle persone, rendendolo anche accessibile a più fasce sociali possibile. Anche l’Unione Europea deve fare la sua parte per il rilancio del turismo comunitario verso il nostro Paese; dobbiamo pensare anche al futuro delle nostre città d’arte, grande e primario attrattore del turismo nazionale”.

Per questo, conclude la Sillato, “sosteniamo la proposta di istituire un quadro unitario per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati di vaccinazione all’interno dell’UE, una sorta di “certificato verde digitale” contenente tutte le informazioni fondamentali, necessarie per garantire sicurezza a tutti e favorire il ritorno dei turisti stranieri verso l’Italia. Le azioni di oggi guideranno la rinascita: è importante non sbagliare”.