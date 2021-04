Una guida sul MUD per le imprese emiliano-romagnole. Due webinar gratuiti in tema ambientale. In scadenza adesioni

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali e con il supporto tecnico di Ecocerved, promuovono una serie di seminari on line in modalità webinar rivolti alle imprese in tema ambientale.

Il primo approfondimento in calendario riguarda il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). Sono previsti due webinar (orario 9.30-12.30) lunedì 12 aprile e mercoledì 5 maggio, al fine di riuscire a soddisfare tutte le richieste delle imprese e degli operatori del territorio.

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti accolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati, nell’anno precedente la dichiarazione.

L’obiettivo del webinar è supportare le imprese produttrici di rifiuti e le imprese trasportatrici o gestori di rifiuti nella compilazione e nella presentazione corretta del MUD che va inviato on-line alle Camere di commercio tramite la modalità semplificata dal sito https://mudsemplificato.ecocerved.it o per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it

Docente dei seminari è la dottoressa Manuela Masotti esperta ambientale di Ecocerved.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sui siti delle otto Camere di commercio della regione dove sono disponibili i link di accesso e le scadenze per le adesioni.

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del seminario che si svolgerà sulla piattaforma ZOOM. Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento online.

A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici presentati.

I webinar sono rivolti a tutti coloro che producono rifiuti e a coloro che si occupano di gestirli, sia nelle aziende private sia nella Pubblica Amministrazione: responsabili tecnici, ingegneri, geologi, chimici, consulenti.

Argomenti che saranno trattati: normativa e soggetti obbligati, modalità di compilazione e presentazione della domanda MUD semplificato; MUD dei produttori, MUD dei trasportatori e degli intermediari; MUD dei gestori; Comunicazione imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, materiali, comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione. A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici presentati.

Approfondimenti: https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna