Zona arancione, dal 12 aprile svolgimento regolare dei mercati nel Comune di Ravenna

Da oggi, 12 aprile, l’Emilia-Romagna è tornata in zona arancione e i mercati del territorio ravennate si svolgeranno regolarmente e presenteranno tutte le diverse categorie merceologiche. Saranno, comunque, rispettate tutte le misure di prevenzione al Covid individuate dal protocollo regionale.

Dal comune di Ravenna ricordano che il mercato di Ravenna, via Sighinolfi/piazza Zaccagnini, si svolge ogni mercoledì e sabato; il lunedì mattina a San Zaccaria; il martedì mattina a Castiglione e Mezzano e nel pomeriggio a Casalborsetti; il mercoledì pomeriggio a Marina di Ravenna; il giovedì mattina a Piangipane e a Sant’Alberto; il venerdì mattina a San Pietro in Vincoli e a Ravenna in piazza Medaglie d’oro; nel pomeriggio di venerdì a Punta Marina; il sabato pomeriggio a Marina di Ravenna. Gli orari di apertura previsti per tutti vanno dalle 8 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 19,30.

Inoltre anche i mercati contadini di Ravenna in viale Farini il martedì dalle 14 alle 18 e in piazza San Francesco (prodotti biologici) dalle 16 alle 20; in piazza della Resistenza lunedì e giovedì dalle 14 alle 18. Mentre a Marina di Ravenna, in piazza Marinai d’Italia, si svolge il lunedì pomeriggio.