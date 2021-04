Caso Versalis. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto chiedono la convocazione di un tavolo per la chimica ai ministri Giorgetti e Cingolani

Gli assessori allo Sviluppo economico di tre Regioni hanno scritto ai ministri Giorgetti e Cingolani per chiedere un incontro sulla situazione dei petrolchimici nell’area del quadrilatero di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

“Considerato l’impatto industriale e sull’indotto, oltre che sociale ed economico per tutto il Paese- spiega l’assessore Vincenzo Colla– abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo della chimica per affrontare tutte le tematiche emerse dopo gli incontri effettuati nelle tre regioni in merito allo sviluppo e agli investimenti sui petrolchimici di Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna”.

“Dopo la comunicazione da parte di Versalis Spa di interrompere la produzione di cracking a Marghera, con il rischio di un importante impatto sociale sui territori interessati- aggiunge Colla– crediamo che sia fondamentale affrontare tutte le tematiche legate allo sviluppo industriale di questi siti produttivi. Stiamo parlando di un grande gruppo multinazionale partecipato e data l’importanza che la chimica riveste per il Paese abbiamo deciso di portare il confronto ai tavoli ministeriali al fine di concordare formalmente tutte le garanzie sul futuro delle attività e dell’occupazione nel settore”