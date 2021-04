Cna Digitale. Eletto il nuovo comitato direttivo, confermato presidente Gianluca Minciarelli

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva di CNA Digitale (informatica, software house, ecc.) dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna. Durante il congresso è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo, con all’interno una rappresentanza qualificata di imprese e professionisti del settore. Al termine dell’incontro è stato confermato presidente, con voto unanime, il ravennate Gianluca Minciarelli.

Il nuovo Comitato Direttivo è formato, oltre che dal presidente, da altri cinque imprenditori: Fabrizio Martelli, Enrico Boschi, Mirco Mattarozzi, Gianluca Grilli e Angela Zagonara.

Durante l’incontro si è sottolineata la necessità, perfettamente in linea con la difficoltà del momento, di riportare sul livello territoriale le grandi scelte che verranno fatte su digitale e formazione da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ecco la prima dichiarazione del presidente Gianluca Minciarelli:

“Sentiamo fortemente il bisogno, come Associati CNA nel mondo della tecnologia informatica, di fornire aiuto alle imprese per tutte le necessità legate alla crescita di sistemi e reti; ma vogliamo partire anche dalla nostra stessa volontà di fare network, come imprese del settore, conoscerci meglio per poter lavorare insieme e contribuire allo sviluppo digitale del territorio.

Porremo anche particolare attenzione al rapporto con il mondo della scuola, per renderlo più vicino alla realtà del lavoro informatico e tecnologico ma anche per dare spazio ai ragazzi che vogliono mettersi in gioco in un settore che non trova a sufficienza nuovo personale qualificato.”