A Ravenna apre “O Coqueiro”, cucina mozambicana, brasiliana e portoghese tutta al femminile

Il 1° aprile ha aperto in via Bassano del Grappa, 30, “O Coqueiro”, nuova rosticceria e cucina multietnica tropicale mozambicana, brasiliana e portoghese. L’idea parte da Benilde Armindo Gerente, originaria del Mozambico, da 20 ormai in Italia, che trovandosi senza lavoro, ha deciso, seppur in piena pandemia, di avviare un’attività tutta al femminile. Le collaboratrici di “O Coqueiro”, addette alla cucina, sono infatti sei donne, ognuna appartenente ad una cultura, che seppur diversa, come ci racconta la stessa Benilde Armindo Gerente “si sposa bene con le altre, perché fra loro hanno molto in comune”.

“Decidere di avviare un’attività in questo periodo richiede sicuramente tanto coraggio, lo so bene – spiega Benilde -, tuttavia volevo creare qualcosa per le donne. Un luogo in cui poter esprimere le proprie origini attraverso la cucina e allo stesso tempo far conoscere ai ravennati cibi e piatti diversi, che appartengono alla tradizione di altri Paesi, come il Mozambico e il Brasile.”

“A Ravenna manca un’offerta culinaria di questo genere – prosegue Benilde -, per questo motivo vorremmo creare una comunicazione diretta con i nostri clienti. Abbiamo infatti attivato diversi canali come le pagine Instagram e Facebook, dove rispondiamo a chi chiede spiegazioni sui piatti. Saremo ben contente di darle per far conoscere la nostra cucina! Al momento siamo partite con il servizio di delivery e d’asporto, quando le normative lo permetteranno ci sarà la possibilità di prenotare un tavolo, ma sempre per gruppi ristretti.”

Il menù di “O Coqueiro” offre in effetti una scelta molto vasta: chamussas di carne, empanadas di formaggio, coxinha di pollo, chips di manioca per partire con l’aperitivo, poi i piatti unici come la matapa vegetariana con riso (foglia di manioca stufata con latte di cocco e crema di arachidi) o con granchio, feijoada, le carni con salmone con salsa di avocado, churrasco a Rodizio, picanha ed ancora le insalate miste come l’insalata Poke con polpo grigliata, papaya e odori tropicali, il cous-cous o l’insalata di riso tropicale (qui il menù completo).

“Oltre alla rosticceria, abbiamo pensato di creare per quest’estate una linea di abbigliamento realizzata con tessuti africani, molto leggeri, come ad esempio i copricostumi per la spiaggia. Inoltre sono già disponibili in negozio le nostre mascherine in cotone, con colori e trame che richiamano i luoghi e i paesaggi dell’Africa” conclude Benilde Armindo Gerente.

Orari di apertura:

– tutti i giorni dalle 11:30 alle 15 e dalle 18 alle 22;

– chiusura il martedì.

Pagina Instagram – rosticceriaocoqueiro e Facebook – O Coqueiro.