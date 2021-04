Bagnacavallo. Ripresi da giovedì 15 aprile in largo De Gasperi i mercati ambulanti di ogni tipologia merceologica

In base alle disposizioni previste per la zona arancione, sono ripresi da giovedì 15 aprile in largo De Gasperi a Bagnacavallo i mercati ambulanti di ogni tipologia merceologica, mentre in zona rossa era consentita la vendita dei soli generi alimentari.

Nel territorio di Bagnacavallo i mercati ambulanti si svolgono il giovedì in largo De Gasperi e il sabato in piazza Libertà e via Mazzini, mentre a Villanova sono in programma il venerdì.

In tutte le aree mercatali è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per informazioni: www.comune.bagnacavallo.ra.it