Vincenzo Pioggia è il nuovo presidente di CNA Fotografia e Video Ravenna. Rinnovato anche il comitato direttivo

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva di CNA Fotografia e Video dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna. Durante il congresso è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo, con all’interno una rappresentanza qualificata di imprese e professionisti del settore. Al termine dell’incontro è stato eletto anche il nuovo presidente. Si tratta del fotografo ravennate Vincenzo Pioggia che prende il posto – per raggiunto limite di mandati – del lughese Mirco Villa, stimatissimo presidente negli ultimi otto anni e, tra l’altro, anche portavoce nazionale dei fotografi CNA fino allo scorso anno.

Il nuovo Comitato Direttivo è formato, oltre che dal presidente, da altri quattro imprenditori: Fabrizio Zani, Mirco Villa, Giorgia Corniola, Luigi Tazzari.

Durante l’incontro si è approfondita la necessità di far ripartire in sicurezza le attività che fanno vivere buona parte del mondo della fotografia – eventi, cerimonie, sport e cultura – anche perché, seppure aperti, i fotografi in questi mesi hanno subito danni economici molto rilevanti a causa della pandemia, senza poter usufruire di sostegni.

È stato anche sottolineato come il mestiere del fotografo sia oggi messo a dura prova dalle innovazioni tecnologiche che spesso fanno perdere una visione complessiva del livello di professionalità e di qualità raggiunto dalla categoria: educare le persone a distinguere e a valutare meglio rappresenta un obiettivo complessivo di grande importanza.

Ecco la prima dichiarazione del neopresidente Vincenzo Pioggia: “La categoria non deve avere paura di crescere e non deve nemmeno temere le innovazioni; dobbiamo affrontare le difficoltà del momento puntando sulla qualità e sul valore del proprio lavoro. Come associazione lavoreremo per il pieno riconoscimento di questo valore: sia sul versante dei diritti legati all’uso e alla riproduzione delle immagini che su quello della crescita – a partire dalla scuola elementare – di una cultura fotografica di massa.”