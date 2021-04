La Signature di Ravenna riceve il Red Dot Award per Pininfarina PF TWO

PF TWO, la nuova stilografica Pininfarina progettata per portare innovazione nel mondo della scrittura, viene premiata con il prestigioso Red Dot Award nella categoria Office Supplies and Stationery. Pininfarina Segno ha sviluppato una penna stilografica unica, capace di convincere la giuria internazionale del Red Dot a premiarla con uno dei più prestigiosi riconoscimenti, simbolo di design e qualità.





“Pininfarina Segno rappresenta l’orizzonte di uno scenario innovativo e unico per la scrittura. La PF TWO incarna l’incredibile capacità di Pininfarina di creare bellezza senza tempo, arricchita dalla continua innovazione e dall’integrazione di nuove soluzioni tecnologiche. PF TWO – prosegue l’azienda – è il secondo importante capitolo del progetto “Design Writing”, oggetti unici che superano il concetto di scrittura, la cui perfetta funzione è solo un presupposto. Linee pure e fluide sono i principali elementi distintivi di questa stilografica. La clip a scomparsa permette di integrare perfettamente corpo e tappo come disegnati da un unico tratto pulito. Il design dell’incastro magnetico riecheggia le linee fluide del corpo della penna, assicurando una chiusura salda e un suono soddisfacente quando le due parti si uniscono.”

“La vittoria del Red Dot Award rappresenta un’ulteriore conferma dell’incredibile lavoro svolto per portare novità, design senza tempo e massima qualità nel mondo della scrittura – afferma Davide Fabi, CEO di Signature S.r.l. – .La PF TWO si concentra sulla bellezza dei dettagli, il piacere della scrittura manuale e la magia che essa assume all’interno dell’era digitale.”



Davide Fabi

“Pininfarina Segno gode già di un’ottima reputazione per aver creato una nuova categoria di strumenti di scrittura senza inchiostro e senza limiti – afferma Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo – .Con l’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento, abbiamo rivendicato una posizione di leadership anche nel settore della scrittura tradizionale, dimostrando ancora una volta il nostro costante desiderio di eccellere. ”

Il Red Dot Award: Product Design risale al 1955 ed ha il compito di premiare i migliori prodotti per un determinato anno. Anche per il 2021, i circa 50 giurati sono stati ancora una volta fedeli al motto "alla ricerca di buon design e innovazione". La giuria internazionale di esperti comprende specialisti provenienti da un'ampia varietà di settori, ed ha esaminato i prodotti iscritti al concorso in un processo durato diversi giorni, guidati da criteri di valutazione quali la qualità formale, l'ergonomia e la longevità del prodotto.

A partire dal 22 giugno sarà possibile ammirare la PF TWO alla mostra “Design on Stage” che si terrà al Red Dot Design Museum di Essen, dove sono esposti tutti i prodotti premiati.