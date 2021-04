Assemblea Cna Bagnacavallo: Orietta Caravita eletta Presidente, Mattia David Zoletti Vicepresidente

Lunedì 19 aprile si è svolta l’Assemblea elettiva della CNA comunale di Bagnacavallo che ha visto la partecipazione degli imprenditori e artigiani associati per eleggere Orietta Caravita (Caravita Recinzioni) come nuovo Presidente e Mattia David Zoletti (Regard) Vicepresidente. È stata poi nominata la Presidenza locale, con 5 componenti, di cui fanno parte anche Debora Giorgioni, Ivano Mazzotti e Roberto Zattini, oltre a Caravita e Zoletti. La presidenza è poi stata delegata interamente anche alla partecipazione dell’Assemblea CNA dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che sarà convocata il prossimo 4 maggio.

L’Assemblea è stata presieduta da Roberto Zattini, in qualità di Presidente uscente, e ha visto l’intervento del Sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni. Il Sindaco si è complimentato per il lavoro di rappresentanza che svolge la CNA attraverso i propri delegati locali, uno stimolo continuo indispensabile soprattutto in questo momento complicato e per questo ha augurato un buon lavoro a tutti i nuovi referenti locali ringraziando in modo particolare lo stesso Zattini per la preziosa collaborazione di questi anni.

Orietta Caravita è stata eletta Presidente all’unanimità dei presenti ringraziando tutti per la fiducia: “metterò impegno e positività per svolgere al meglio questo ruolo consapevole che la forza di questa Associazione è data dall’apporto di ogni singola impresa. Mi metterò in ascolto e a disposizione di chiunque per conoscere meglio il territorio e le imprese così da avere una chiara e robusta visione del futuro. Mi auguro che presto si possa traguardare questo momento di difficoltà e ricominciare un nuovo percorso assieme per Bagnacavallo e per la Bassa Romagna”.