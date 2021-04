Cna Estetica Ravenna: Vilma Capriotti confermata Presidente

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva di CNA Estetica dell’Unione CNA Benessere e Sanità di Ravenna. Durante il congresso è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo, con all’interno una rappresentanza qualificata di imprese e professionisti del settore. Al termine dell’Assemblea è stata riconfermata Presidente Vilma Capriotti, figura storica e riconosciuta del mondo dell’estetica nel territorio.

Il nuovo Comitato Direttivo è formato, oltre che dalla presidente, da altri quattro imprenditori: Simona Calderoni di Fusignano, Giulia Maldini di Milano Marittima, Luce Caponegro di Ravenna e Eleonora Baroni di Faenza.

L’assemblea congressuale ha approfondito i temi più sentiti dalla categoria, partendo ovviamente dalla situazione creata dalla pandemia che ha costretto tante imprese a chiudere nonostante garantissero, come da tradizione di lavoro, un livello alto di precauzioni e rispetto dei protocolli di sicurezza. Molto spazio ha avuto la discussione sulla Scuola del Benessere, nata nel 2010 e che si vuole sempre di più portatrice di professionalizzazione ed etica del lavoro.

La prima dichiarazione della presidente Vilma Capriotti:

“La categoria dell’estetica non deve aver paura di riflettere su sé stessa e sul suo futuro creando maggiore valore e credibilità, facendo della qualità del proprio lavoro un biglietto da visita indiscutibile. Questo è un lavoro fatto di fatica, studio, ricerca, empatia con i clienti e rispetto delle regole, ma è messo spesso in difficoltà dall’emergere di tanto, troppo, abusivismo che rappresenta una concorrenza sleale insopportabile – visti i costi collegati allo svolgere regolarmente la propria professione – e che mette a rischio la stessa salute delle persone. Anche per questo è importante rimanere uniti valorizzando il ruolo dell’Associazione, specie in vista del necessario aggiornamento della nostra legge di settore, così come occorre privilegiare un’azione comune e più forte anche nei confronti dei fornitori”.