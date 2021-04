Federconsumatori e Spi Cgil Ravenna organizzano un incontro sulle nuove regole del mercato dell’energia

Federconsumatori organizza, in collaborazione con lo Spi Cgil, un incontro informativo, in programma mercoledì 21 aprile alle 14,30, sul tema “Le nuove regole del mercato dell’energia”. In applicazione delle norme che regolano l’attuale emergenza sanitaria, l’iniziativa si svolgerà in videoconferenza con la piattaforma Zoom. Il link per il collegamento sarà disponibile contattando Federconsumatori e le sedi Spi Cgil.

All’incontro prenderanno parte Vincenzo Fuschini, presidente Federconsumatori Ravenna, e Maura Masotti, segretaria generale dello Spi Cgil di Ravenna. L’appuntamento è realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018