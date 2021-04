Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti Cervia: “Garantiti i mercati grazie al sostegno dell’amministrazione comunale”

Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti ringraziano l’Amministrazione Comunale per avere accolto alcune delle richieste presentate dalle due associazioni di categoria.

“Dopo il bando 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche – al quale hanno partecipato diverse aziende ambulanti e che auspichiamo venga ripetuto anche per l’anno corrente – ringraziamo l’Amministrazione – affermano da Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti Cervia – per il sostegno economico assicurato nell’anno 2021 alle imprese del commercio ambulante tramite l’assunzione dell’onere per il servizio di vigilanza delle aree mercatali fino al 31 dicembre 2021.”

Il servizio, nel 2020, era stato gestito autonomamente dalle due Associazioni di categoria Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti.

“Tuttavia – spiegano dalle associazioni – , le gravi ripercussioni economiche che il commercio ambulante ha subito come conseguenza dell’emergenza sanitaria, avrebbero reso impossibile farci carico per l’anno corrente dei costi di vigilanza che rappresentano una voce di spesa consistente. Pertanto, riteniamo l’appoggio e il contributo economico riconosciuti dall’Amministrazione Comunale un aiuto che assicurerà il regolare svolgimento dei mercati sul territorio comunale di Cervia. Inoltre, un ringraziamento anche per la realizzazione del nuovo impianto elettrico, di cui si farà carico interamente l’Amministrazione Comunale, in corso di predisposizione in viale Roma grazie al quale sarà possibile organizzare i mercati e gli eventi in calendario nell’area.”

“Sino ad oggi, i mercati di Cervia hanno potuto continuare grazie alla collaborazione sinergica con l’Amministrazione Comunale. Infine, un motivo di orgoglio – concludono da Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti – è la presenza in tutti i mercati del Comune di Cervia di pattuglie delle Forze dell’Ordine e dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri i quali hanno contribuito a fare calare notevolmente il numero dei furti rispetto agli anni precedenti. Rinnoviamo l’invito a rispettare le normative vigenti, in particolare l’uso della mascherina, nei mercati di Cervia. Vogliamo continuare a mantenere aperti i nostri mercati in sicurezza. Tutti insieme ce la possiamo fare”.