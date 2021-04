L’assessore al Turismo e il Direttore di Confesercenti Ravenna sostengono la fashion boutique per bimbi Emily Dress

Emily Dress è un negozio di abbigliamento che veste la fascia 0/16 anni dove l’offerta si posiziona su prodotti ricercati, promuovendo la qualità di tessuti, linee e colori del migliore Made in Italy. Katrin De Lorenzi, ravennate ormai da una decina di anni, ha inaugurato recentemente il suo negozio in piena pandemia “con coraggio e tanta determinazione – scrivono da Confesercenti – a distinguersi nell’offerta tra abbigliamento per tutti i giorni, ma anche abiti da cerimonia, nonché una selezione di accessori di produzione artigianale di nicchia. De Lorenzi ha ideato l’azienda, che porta il nome della figlia, ricercato i fornitori personalmente per assicurarsi la migliore qualità dei prodotti e così la proposta in negozio diventa davvero unica, tutta da scoprire”.

La scelta di aprire il negozio nel quartiere Alberti, avanzano da Confesercenti, “viene da una valutazione attenta del territorio e dalla volontà di inserirsi in un ambiente dove si trovano tante altre attività commerciali, i parcheggi sono in numero adeguato e gratuito, non da ultimo, il vicinato è vivace con tante famiglie. E’ anche per questo che Emily Dress è pensato non come un negozio tradizionale, ma come un luogo dove è possibile incontrarsi, confrontarsi, una sorta di salotto a misura di famiglia. Emily Dress si trova in Viale Alberti n. 21 ed è aperto in orario continuato il martedì dalle 9 alle 17, per offrire il servizio in pausa pranzo, mentre l’orario nelle restanti giornate è 9.30-12.30 e 15.30-18.30, con chiusura al giovedì pomeriggio e alla domenica”.

A far visita al negozio Giacomo Costantini, assessore al turismo e smart city del Comune di Ravenna e Graziano Gozi, Direttore della Confesercenti di Ravenna e Cesenate: “siamo entusiasti che alcuni giovani, anche in situazioni difficili come quella che stiamo vivendo in questi mesi, si mettono in gioco per il loro futuro e per la riqualificazione della nostra città. A Katrin diamo il benvenuto in Confesercenti e garantiamo tutto il nostro supporto.”