Cna Fusignano: Giordano Tabanelli confermato Presidente, Thomas Randi nuovo Vicepresidente

Martedì 20 aprile si è svolta l’Assemblea elettiva della CNA comunale di Fusignano che ha visto la partecipazione degli imprenditori e artigiani associati per eleggere e confermare Giordano Tabanelli quale Presidente, mentre Thomas Randi è stato eletto Vicepresidente. È stata poi nominata la Presidenza locale con 5 componenti: Giuliano Pasi, Marco Malpassi e Andrea Barbieri, oltre a Tabanelli e Randi. Pasi e Malpassi poi sono stati delegati, assieme al Presidente e al Vicepresidente, anche alla partecipazione dell’Assemblea CNA dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che sarà convocata il prossimo 4 maggio.

L’Assemblea è stata presieduta dallo stesso Giordano Tabanelli, in qualità di Presidente in carica, e ha visto l’intervento del Sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, il quale ha voluto rimarcare la difficoltà della comunità locale causata dalla terza ondata pandemica. Nonostante questo il Sindaco ha elencato all’Assemblea una serie di lavori pubblici già finanziati sui temi della sicurezza sismica, risparmio energetico, sicurezza stradale, bonifica ambientale, molti dei quali nati proprio dalla collaborazione attiva con CNA. Il Sindaco Pasi ha ringraziato Giordano Tabanelli per l’impegno passato e augura buon lavoro per il prossimo quadriennio di presidenza.

Tabanelli ringrazia per la fiducia “continuerò volentieri il mio impegno per Fusignano e per la Bassa Romagna. Sarò sempre attivo per dare una mano alle imprese locali e alla CNA, mi auguro che possa passare in fretta questo momento complicato e tornare ad incontrarci di persona guardandoci negli occhi”.