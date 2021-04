Riaperture del 26 aprile: le prospettive dei ristoranti ravennati tra incertezze e speranze. Tra chi aprirà e chi per ora resta chiuso

Il Governo ha approvato il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile: i ristoranti riapriranno a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto, nelle zone gialle, e visto che l’Emilia-Romagna è tra le probabili regioni che vi passeranno da lunedì (anche se le ordinanze ufficiali dovrebbero arrivare oggi, 23 aprile) abbiamo interrogato alcune realtà locali sulle loro aspettative a riguardo. Quattro ristoranti di Ravenna: Corte Cabiria, I Furfanti, l’Antica Trattoria Al Gallo e La Campaza.

“Potendo stare solo all’aperto – dichiara Luciano del Ristorante Corte Cabiria, in Via Filippo Mordani – purtroppo siamo vincolati al tempo, sia alla pioggia che alle temperature, quindi al momento la situazione non appare così rosea. Stiamo cercando di organizzarci di conseguenza (con lampade riscaldanti e quant’altro), ma trovare in tempi brevi delle soluzioni efficaci non è facile. Le regole sono queste, ma chiaramente non potendo sfruttare la parte interna i problemi restano: sembra quasi che questo via libera sia un ‘se ce la fate, aprite’, ma siamo nell’incertezza. Certo, noi ci stiamo preparando per la riapertura: fortunatamente noi abbiamo anche la corte interna, quindi lo spazio all’aperto ce l’abbiamo, ma bisognerà vedere poi come andrà. Fino ad ora noi non abbiamo praticamente fatto asporto (a parte qualche occasione particolare come Pasqua) perché la nostra cucina non ci si presta molto, e perché preferiamo a questo punto stare chiusi e riaprire quando si può: anche la gente, penso, più che di asporto ha voglia di uscire, di mangiare fuori”.

“Le circostanze sono quelle che sono – dichiara Michele del Ristorante I Furfanti, in via Paolo Costa – io personalmente sto sistemando varie cose, sto riavviando il locale, poi quando ci saranno le condizioni si aprirà. Non ho intenzione di polemizzare, perché non è con la polemica che si risolve una situazione così complessa verso la quale è meglio armarsi di pazienza: quello che possiamo fare a questo punto è rimboccarci le maniche e andare avanti. Ma potendo lavorare solo fuori con la capienza ridotta, dovendo pagare il personale e tutto il resto, le condizioni per una riapertura non sono di certo facili: ovvero, non tutti possono permettersi di riaprire a queste condizioni. Io mi sto preparando, ma vedremo l’evolversi della situazione: non è affatto detto che riapra il 26, prima valuterò la situazione e l’andamento dei contagi: la voglia di lavorare c’è, ma con la dovuta cautela”.

“Lunedì 26 aprile noi non riapriremo – dichiara, con amarezza, Umberto Turicchia, titolare dell’Antica Trattoria Al Gallo 1909, in via Maggiore -.Il nostro locale non ha uno spazio all’aperto e abbiamo preferito non mettere i tavoli sul marciapiede, in una strada trafficata come la nostra. Provo sentimenti contrastanti: mi dispiace non poter ricominciare a lavorare ma voglio essere fiducioso e quindi tengo alto il morale. Dal 1° gennaio 2021 ad oggi abbiamo lavorato solo 14 pranzi, e così sarà fino al 1° giugno, quando riapriremo anche noi. I ristori e gli aiuti da parte del Governo sono serviti solo a pagare le bollette, e per fortuna noi non abbiamo un affitto da pagare o un mutuo altrimenti sarebbe stata dura”.

“In questi mesi di chiusura abbiamo preferito non fare l’asporto. Non eravamo strutturati per farlo e poi a noi piace fare i ristoratori, stare a contatto con il cliente, raccontare i piatti, vivere il ristorante. Ci manca soprattutto il nostro diritto di lavorare – prosegue Turicchia -. Spero però che quando riapriremo non vi siano brutte sorprese, perché far ripartire un ristorante non è come alzare una saracinesca: bisogna sanificare tutto, richiamare i fornitori, far ripartire tutta la linea, coordinare la squadra. Voglio essere ottimista nella speranza che da giugno in poi, anche i ristoranti al chiuso possano stare aperti anche la sera a cena, perché a pranzo d’estate i ravennati vanno al mare e se non ci sono in giro i turisti, i ristoranti rischiano di lavorare troppo poco” conclude.

“Stiamo montando una tendostruttura trasparente da 300 m2 nel piazzale del ristorante e per lunedì 26 aprile sarà pronta – racconta Gilles Donzellini, titolare del ristorante La Campaza a Fosso Ghiaia-. La struttura sarà aperta su tutti i lati e quindi conforme alle normative più stringenti, e al tempo stesso a prova di pioggia. Abbiamo anche la Sala del Cigno apribile su tre lati ed attendiamo solo di sapere cosa stabilirà il Decreto, perché mangiare all’aperto può avere diverse interpretazioni. Abbiamo davvero tanta voglia di riaprire“.

“In questi primi 4 mesi del 2021 La Campaza è rimasta chiusa ed abbiamo fatto il servizio di asporto solo per le festività pasquali, una scelta dettata più che altro dalla volontà di stare vicini ai nostri clienti. Tenere aperto un ristorante come il nostro solo per il delivery diventa controproducente” spiega Gilles.

“Per quanto riguarda gli eventi, abbiamo visto un intensificarsi di contatti nelle ultime settimane, anche con prenotazioni. È chiaro però che il coprifuoco alle 22 è penalizzante per il settore del wedding, poiché molti matrimoni si svolgono la sera e quindi cessare ogni attività per quell’ora diventa un elemento discriminante. Anche in questo caso siamo in attesa di specifiche operative. I punti interrogativi sono ancora molti ma vogliamo essere ottimisti e credere che il 26 aprile sia solo la prima di una serie di date che segneranno l’inizio di una nuova stagione ricca di soddisfazioni, per noi, per i nostri dipendenti e per i nostri clienti”.