Si è svolto il Webinar dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna: entusiasta la platea dei professionisti

Si è svolto la settimana scorsa un incontro formativo in modalità Webinar tenuto dall’Ufficio delle Dogane di Ravenna e rivolto agli appartenenti dell’Associazione Doganalisti Emilia Romagna, sul tema delle “Polizze e garanzie fidejussorie e

nuove modalità di pagamento della tassa d’ancoraggio”. L’incontro, rivolto principalmente ai doganalisti e propri ausiliari di settore che operano nel Porto di Ravenna, è stato tenuto in un’ottica di confronto professionale su tematiche di attualità, non mancando di fornire un quadro delle principali novità nello specifico settore, delle polizze e modalità di pagamento della tassa di ancoraggio.

In particolare è stata trattata la diversa considerazione della garanzia nel rapporto obbligatorio/doganale del codice dell’unione, sempre più orientato a realizzare l’interoperabilità con le aziende. Entusiasta la platea dei professionisti che hanno aderito all’iniziativa e che hanno manifestato il proprio apprezzamento per la sensibilità mostrata da ADM in ordine alle esigenze dello specifico settore del territorio.