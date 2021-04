Una nuova sfida per lo chef ravennate Matteo Salbaroli: un chiosco di panini gourmet in piazza della Resistenza

Neppure la pandemia ferma i progetti del vulcanico chef ravennate Matteo Salbaroli, già titolare dei ristoranti L’Acciuga Osteria, Cucina del condominio e Laboratorio 81. Inaugurerà a breve “Osteria n. 10 – Il chiosco differente” in piazza della Resistenza a Ravenna.

“E’ un progetto che avevo in mente da anni, perché mi piace la posizione – racconta lo chef -. Così quando è capitata la possibilità di acquistare il chiosco non me la sono fatta scappare. In questo anno difficile ho voluto affrontare una nuova sfida: un chiosco che proponga panini gourmet, ma non solo”.

“Nella stessa piazza c’è già un chiosco che fa piadine e un altro che fa pesce, quindi non offriremo né l’una né l’altra cosa. Proporremo i prodotti del Laboratorio, trasformati in piatti da chiosco. Venderemo anche pasta fresca e primi piatti, ma la novità saranno i “panini” che saranno farciti con ricette rivisitate della tradizione gastronomica italiana, come la parmigiana o i salti in bocca alla romana – prosegue Salbaroli -. Inoltre prepareremo anche una pizza, con impasto alla romana, che il cliente potrà guarnire al momento con prodotti locali come la Mora romagnola, l’aglio nero o gli asparagi, in base alla stagionalità. Sarà una cucina che punterà molto anche sul vegetale”. Fascia prezzi? Dai 6 ai 10 Euro, con panini intorno agli 8 euro.

I lavori alla struttura stanno andando avanti molto velocemente e dovrebbero concludersi entro una settimana o 10 giorni al massimo: “Ci manca solo la pedana e poi si potrà mangiare all’aperto, sui tavolini – dichiara Salbaroli, descrivendo il piccolo locale di cui sta curando ogni dettaglio, mettendo massima attenzione anche nell’arredamento -. Mi attira la sfida di proporre una cucina di qualità, lavorando in un ambiente di 40 metri quadrati” conclude.