Al via le Assemblee elettive Confesercenti 2021: si inizia con la sede di Ravenna, mercoledì 28 in videoconferenza

Il 2021 è un anno di rinnovi per la Confesercenti ed infatti sono indette le assemblee elettive in tutte le sedi dell’associazione in provincia di Ravenna e nel cesenate. La prima che inaugura la serie di assemblee è proprio quella di Ravenna, convocata per mercoledì 28 aprile in videoconferenza.

La modalità è dettata senz’altro dalle disposizioni da Covid-19, ma la scelta è stata fatta anche per coinvolgere più aziende associate, anche quelle del forese e dei lidi, che guadagnano così tempo collegandosi anziché spostandosi.

Ogni assemblea, a partire da questa prima di Ravenna, si aprirà con un momento introduttivo e di discussione per poi passare agli adempimenti statutari con l’elezione della Presidenza della sede e dei delegati all’assemblea provinciale.

Le assemblee delle sedi territoriali sono state pensate ed organizzate in primavera per lasciare che le aziende si concentrassero sulle riaperture e l’inizio della stagione, per poi rivedersi in settembre a partecipare all’appuntamento provinciale, insieme alla Confesercenti cesenate.