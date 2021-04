Assemblee CNA Termoidraulici e Riparatori elettrodomestici antenne tv: eletti i nuovi organi direttivi

Giovedì 22 aprile si sono svolte le Assemblee di CNA Termoidraulici e CNA Riparatori elettrodomestici antenne tv che hanno eletto come presidenti rispettivamente Gianluca Dal Pozzo e Mirko Moffa.

Il consiglio direttivo è composto da Marco Ancarani, Massimo Baroncini, Maurizio Benati, Vanni Casadei Baldelli, Francesca Coatti, Marco Filipponi, Cristian Maldini, Matteo Mantovani, Mario Murgano, Giovanni Tavalazzi, Luca Tummarello, Simonetta Zalambani.

I lavori sono stati aperti dalla relazione del responsabile del settore CNA Installazione Impianti, Roberto Belletti e conclusi dal componente di presidenza CNA Giampiero Zama.

Gianluca Dal Pozzo neo presidente eletto del settore termoidraulico ha sottolineato “l’importanza di questa occasione per approfondire l’esame sullo stato di salute dell’artigianato in una fase economica molto difficile e complicata a seguito della pandemia che stiamo vivendo. L’auspicio è che le detrazioni fiscali previste dal Governo (Bonus e Superbonus) possano incidere profondamente per la ripartenza dell’intero settore delle costruzioni e che le stesse vengano rese strutturali, semplificate e uniformate”.

Mirko Moffa neo presidente del settore riparazione elettrodomestici, antenne e radio tv ha evidenziato la necessità “di sostenere e sviluppare politiche di rilancio delle città e delle economie urbane basate su processi di riqualificazione utili ad attivare processi economici capaci di rilanciare lo sviluppo ed in particolare il mercato edilizio.” In riferimento al settore televisivo ha poi sottolineato “l’inizio della nuova era del digitale terrestre ed il futuro del 5G”.