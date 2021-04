Lugo. Il sindaco Ranalli: “Buon lavoro a tutti gli esercenti che da oggi hanno riaperto le loro attività!”

“Oggi è una giornata importante per tanti esercenti. Una giornata che sancisce la riapertura di molte attività dopo settimane di chiusura. Questa mattina ho fatto un giro nel centro della nostra città per verificare la situazione” ha dichiarato il sindaco di Lugo, Davide Ranalli in merito alle riaperture di oggi 26 aprile.

“Rispetto delle regole, rispetto per chi ancora lavora negli ospedali per salvare vite, rispetto per chi ha perso degli affetti a causa di questo virus. Da qui dobbiamo ripartire per ricordarci che il virus c’è ancora e limitare la sua diffusione dipende anche da noi” sottolinea il primo cittadino.

“Nei prossimi giorni sostituiremo i cestini in centro e rafforzeremo la pulizia – prosegue -. Serve però la collaborazione di tutti. Torniamo a vivere Lugo rispettando le regole e il decoro della città. Una buona e sicura ripartenza passa anche da qui. Buon lavoro a tutti gli esercenti che da oggi hanno riaperto le loro attività” conclude Ranalli,