Assemblea CNA Alfonsine: rinnovati i direttivi

Lunedì 26 aprile si è svolta l’Assemblea elettiva della CNA comunale di Alfonsine che ha visto la partecipazione degli imprenditori e artigiani associati per eleggere Francesca Coatti (gruppo S.A.I.T.I.-NOVE Srl) come nuovo Presidente territoriale e Stefano Pollini (Pollini Autoservizi) vicepresidente. È stata poi nominata la Presidenza locale, con 4 componenti, di cui fanno parte anche Luca Barchi e Alex Manzoni.

La presidenza è poi stata delegata interamente anche alla partecipazione dell’Assemblea CNA dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che sarà convocata il prossimo 4 maggio.

L’Assemblea è stata presieduta da Adriano Baruzzi in qualità di Presidente in scadenza di mandato ed ha visto l’intervento del Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani. Il Sindaco, ringraziando la CNA per l’invito, ha rimarcato l’importanza del ruolo della CNA e dell’associazionismo perché “attraverso la concertazione abbiamo recentemente revisionato il Patto per lo Sviluppo e abbiamo deciso di aumentare la dotazione di un fondo “anti-crisi” per quasi 5 milioni di euro per le famiglie e le imprese della Bassa Romagna”.

Francesca Coatti, eletta Presidente CNA di Alfonsine all’unanimità dei presenti, ringraziando tutti per la fiducia, “spero di dare un contributo positivo alla CNA, così come Baruzzi ha fatto per questi anni. Ho deciso di impegnarmi in questa sfida perché è nostro dovere guardare avanti per le nostre imprese e i nostri figli. In questo periodo, più che mai, dobbiamo stare uniti e collaborare pensando al difficile momento che stiamo vivendo, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro”.